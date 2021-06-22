В Москву поступит вакцина для мигрантов "Спутник Лайт"

В ближайшее время в столицу поступит вакцина от коронавируса, к которой дадут доступ мигрантам. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

На федеральном уровне уже решено, что иностранные граждане в Москве смогут пройти вакцинацию препаратом "Спутник Лайт". "Москва заинтересована в том, чтобы все проживающие здесь были привиты, - сказала вице-мэр. - Мы уже заключили необходимые договоры".

Вакцина должна прийти в город в конце этой недели или в начале следующей. Сейчас прорабатываются организационные вопросы, связанные с иммунизацией иностранных жителей города.