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22.06.2021 16:38

В Нововоронеже наградили медиков

10 сотрудников санатория-профилактория "Энергетик" получили награды из рук директора Нововоронежской АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

18 июня 2021 года, в канун Дня медицинского работника, на сцене нововоронежского Дворца культуры наградили лучших сотрудников Клинической больницы № 3 ФМБА России. Двоим вручили нагрудный знак "За заслуги перед воронежским здравоохранением", еще четверым - Почетные грамоты. Семь человек отметили Благодарственными письмами от Нововоронежской городской Думы.

Фото: Нововоронежская АЭС
Директор НВ АЭС стал почетным гражданином Воронежской области

Пять сотрудников санатория-профилактория "Энергетик" Нововоронежской АЭС получили награды "За заслуги перед Нововоронежкой АЭС" III степени из рук директора атомной станции Владимира Поварова. Еще пятерым Владимир Петрович вручил Почетные грамоты. Напомним, коллектив санатория-профилактория в 2020 году обеспечивал безопасность оперативного персонала атомной станции, и вместе с ними находился в изоляции, на протяжении нескольких месяцев.

"Одна из главных ценностей Госкорпорации "Росатом" - Единая команда. Весь прошлый год мы - атомщики, были единой командой с вами - врачами, медсестрами. Вы достойно выдержали все трудности, связанные с пандемией, вы выстояли и были всегда впереди. Наша единая команда - неделима. Мы всегда будем поддерживать вас, помогать по мере сил. В профессиональный праздник желаю вам здоровья. Если оно будет у вас, будет и у нас. И как пел Владимир Трошин: "Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах", - сказал на торжестве Владимир Поваров.

Стоит отметить, что в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на базе Клинической больницы № 33 г. Нововоронежа при поддержке Концерна "Росэнергоатом" и Нововоронежской АЭС заработала ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Атомщики оказали помощь в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом, в организации резервного коечного фонда на 60 мест для больных ковидом, ремонте аппаратов КТ и МРТ. Выделено 6 млн рублей на приобретение машин спецтранспорта. Также профсоюзный комитет НВ АЭС помог КБ № 33 с покупкой нового специализированного медоборудования для борьбы с COVID-19 на сумму более 16 млн рублей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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