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22.06.2021 18:38

В Нововоронеже в десятый раз зажгли "Свечу памяти"

В Нововоронеже по инициативе Общественной палаты города в десятый раз прошла патриотическая акция "Свеча памяти".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Участники акции собрались в День памяти и скорби, 22 июня, у главного военного мемориала г. Нововоронежа "Звезды Славы", где в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны 141 стрелковой дивизии. В их числе - работники Нововоронежской АЭС, ветераны-атомщики, члены Организации молодых атомщиков, представители администрации города, городской Думы, городского Совета ветеранов, воинской части №3677, ветераны-десантники, ветераны-пограничники, казачество и просто неравнодушные жители и их дети.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В память о ветеранах, ныне живущих, а также ушедших героев, горожане зажгли свечи. Ровно в 4 часа утра объявили минуту молчания. Именно в это раннее время 80 лет назад, в 1941 году, фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей длилась война, которая закончилась безоговорочной победой СССР. Завершилось мероприятие исполнением всем известной песни "Священная война", ставшей гимном защиты Отечества.

"Какими бы красками ни был омрачен этот день, его нужно помнить, чтобы такие страшные события, которые унесли миллионы человеческих жизней, никогда не повторились. Наша задача - не позволить украсть у нас Великую Победу, передать правдивую информацию подрастающему поколению, рассказать, какой ценой нашим дедам и прадедам она досталась. К моменту основания Нововоронежа в нем проживало более 800 ветеранов войны, сейчас их осталось всего семь", - сказала председатель Общественной палаты г. Нововоронежа Инна Кудряшова.

Памятные мероприятия продолжились и днем. В 10 часов состоялась церемония возложения цветов к "Звездам Славы" в память о защитниках страны, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, профком НВ АЭС организовал в Центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" г. Воронежа фотовыставку "Бессмертный полк в лицах", которая будет работать в течение месяца. Там можно увидеть снимки работников АЭС из семейных архивов, посвященные Великой Отечественной войне.

 

 Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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