В оперштабе пояснили рекомендацию о переводе на удаленку работников

Столичным компаниям рекомендуется перевести на удаленку минимум 30% сотрудников. При этом люди, сделавшие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, которых необходимо перевести на дистанционный режим работы. Об этом рассказали в оперштабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, отвечая на главные вопросы предпринимателей.

Бизнесменам также пояснили, что приостановка работы детских комнат распространяется и на те из них, что расположены в фитнес-центрах, салонах красоты и спа. При этом работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций дополнительного образования не ограничивается.

"Деятельность частных парков не приостанавливается. На территории парков приостанавливается посещение детских игровых комнат и посещение зоопарков", - добавили в оперштабе.

Что касается заведений общепита, то не могут обслуживать посетителей те их них, что расположены на фудкортах торговых центров. При этом рестораны, которые расположены в ТЦ, но не на территории фудкорта и имеют свою посадочную зону, могут продолжать работу. Кроме того, заведения общепита на фудкортах могут работать на доставку, но не на вынос.