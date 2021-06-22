В Подмосковье вор обокрал десяток частных домов и гаражей

Полицейские задержали на одной из улиц в городском округе Электросталь серийного домушника - ранее судимого 42-летнего жителя Подмосковья, который совершил десяток краж из домов и гаражей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Татьяна Петрова рассказала, что вор, выбрав объект преступления, в течение нескольких дней отслеживал, в какое время хозяев не бывает дома, изучал замки дверей, ворот и калиток. Затем специальными инструментами взламывал замки и проникал в жилища, гаражные боксы, откуда похищал ювелирные украшения, электроинструменты, шины для автомобилей и другие ценные вещи. Украденное имущество он вывозил на автомобиле.

Кражи он совершил на территориях семи городских округов Московской области - Балашихинского, Дмитровского, Мытищинского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского и Щелковского. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

В его жилище и гараже оперативники обнаружили ювелирные украшения, орден Отечественной войны, саблю, нож, арбалет, шесть комплектов автомобильной резины, различные измерительные приборы и инструменты, которые использовались для вскрытия замков.

Задержанный взят под стражу.