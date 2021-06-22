Те, кто собирается этим летом ремонтировать квартиру или затевает стройку на даче, должны знать: просто так отходы строительства и ремонта на контейнерную площадку уже не вынесешь. С 1 июня в Подмосковье начали действовать новые правила обращения со строительным мусором, нарушать которые себе дороже.

Как было раньше

Скажем честно: редко кто из жителей региона прежде задумывался о том, как должен утилизироваться строительный мусор. Когда строили или делали ремонт, это было проблемой бригады, которую нанимали. Рабочие заказывали контейнер, а затем и его вывоз, благо в интернете предложений хватает на любой кошелек. Куда при этом вывозили отходы, никого не интересовало. А они нередко находили последний приют на полях и в лесах, на обочинах дорог. Только в прошлом году в области было убрано более 5 тысяч таких вот стихийных свалок. Пойманных за руку на несанкционированном сбросе, конечно, штрафуют, но гораздо чаще кучи строительных остатков обнаруживаются пост­фактум, когда штрафовать уже некого.

Если же хозяин делал ремонт своими силами, он заказом контейнера зачастую даже не заморачивался. Потихоньку выносил старые плинтуса и обои на дворовую контейнерную площадку. Обычные мусоровозы такие отходы не берут, потому что сортировочные комплексы, куда они едут, со строительным мусором не работают, для его утилизации нужна другая техника. Поэтому после отъезда мусоровоза управляющей компании приходилось заказывать отдельный контейнер, собирать ремонтные остатки со всех своих помоек и отправлять их на спецплощадки. Компания при этом несла убытки, взыскать которые тоже можно было, только поймав нерадивого хозяина за руку. Что, впрочем, случается крайне редко - нерадивые хозяева прекрасно понимают, что нарушают правила утилизации стройотходов, поэтому выносят мусор преимущественно по ночам. По данным областного Госадмтехнадзора, за три месяца этого года за руку удалось поймать всего 122 человека, притом что коммунальщики ежедневно вывозят с контейнерных площадок сотни кубометров ремонтного мусора, особенно с территории новостроек.

Что изменилось

А теперь, как рассказал "РГ" зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, на помощь коммунальщикам пришли цифровые технологии. Во-первых, видеокамерами начали оснащать контейнерные площадки во дворах. Сегодня уже работают 345 камер, до конца года их будет больше 500. Пока ставят на самых проблемных площадках - в больших жилых микрорайонах, где много нового жилья, в частном секторе, но появление видеонаблюдения на всех площадках без исключения - это только вопрос времени. Причем современным камерам темнота не помеха, они одинаково хорошо видят нарушителей и днем, и ночью.

Уровень цифровизации сегодня таков, что позволяет быстро найти и наказать нарушителя

Во-вторых, научились распознавать строительный мусор и камеры, установленные на дорогах области. Их сейчас 800, и они ловят нелегальных возчиков. По новым правилам перевозить стройотходы физическим лицам теперь нельзя, так что дядя Вася, предлагающий избавить вас от остатков старого фундамента или снесенных при перепланировке стен на личном грузовичке, нелегален априори. Но и не каждое юридическое лицо может законно вывозить мусор с ремонтов и строек. Этот вид отходов теперь перемещается по территории области только по электронным талонам с обязательным указанием двух точек - откуда мусор взяли и куда отвезли. Поэтому существует региональный реестр возчиков, куда вошли 65 компаний, обязавшихся соблюдать все новые требования. А именно - зарегистрировать номера своих машин в системе "Электронный талон" и заключить договоры с комплексами по переработке строительных отходов, которых в области уже больше 47. "Реестр размещен на сайтах областных министерств жилищно-коммунального хозяйства и экологии и природопользования, но мы доведем информацию о легальных возчиках до всех жителей региона. И уже готовы листовки с QR-кодами, которые мы размещаем на информационных стендах подъез­дов, коттеджных поселков и СНТ. Наводите телефон на QR-код - получаете список возчиков, которые совершенно точно довезут ваши отходы строительства туда, куда надо", - говорит Андрей Разин.

Как будет

Заказать контейнер для вывоза стройотходов сегодня стоит порядка 7-8 тысяч рублей. И это главная причина, почему люди обращаются к нелегальным возчикам. По словам Разина, в Подмосковье работают около 1000 компаний, оказывающих услуги по вывозу крупного мусора. А в реестре их всего 65! При таком раскладе найти компанию, готовую избавить вас от остатков строительства или ремонта за 3-4 тысячи рублей, очень легко. Но мы же помним о развитии цифровых технологий, правда? Никакой возчик не будет работать себе в убыток, а перерабатывающие комплексы бесплатно отходы не принимают. Поэтому за 3 тысячи они могут быть увезены только в чистое поле и, разумеется, без талона.

Между тем областные власти завели в цифровую систему номера всех машин, хотя бы один раз заезжавших на подмосковные полигоны для выгрузки строительного мусора. И, обнаружив нелегальную свалку, первым делом поднимают записи с камер: не проезжала ли где-то рядом машина с мусорными номерами? Теперь доказать факт незаконного сброса можно и не отлавливая нарушителя на месте преступления. И тот, кто пользуется его услугами, должен быть готов и разделить с ним ответственность. Штрафы за стройотходы в области тоже новые, были введены в мае этого года и составляют от 3 до 5 тысяч рублей для физических и 250 тысяч - для юридических лиц. До 1 сентября, правда, эти штрафы в Подмосковье не налагают - власти дали всем участникам процесса адаптироваться к работе в новых условиях. Но, как утверждают в минэкологии региона, случаи, когда представители надзорных ведомств уже приходили к гражданам делать внушение за сотрудничество с нелегальными возчиками, уже были. Их находят с помощью камер, и, прижатые к стенке, они охотно рассказывают о том, кто их нанял.

Чтобы удешевить услугу легального вывоза стройотходов, в цифровую систему завели и все управляющие компании, работающие на территории области. Жители многоквартирных домов, делая мелкий ремонт, могут обратиться в свою УК с просьбой поставить коллективный контейнер, чтобы разделить его стоимость с кем-нибудь из соседей. В УК всех ремонтников своего микрорайона обычно знают наперечет. "А в ближайшем будущем, я думаю, рынок отрегулирует и эту услугу. И жителям будут предлагать контейнеры разных объемов и разной стоимости", - отмечает Андрей Разин.

Кстати

Сам себе возчик

Для самых экономных и экологически ответственных граждан есть еще один вариант избавления от строительных отходов. Это площадки "Мегабак", где принимают рассортированные мусорные фракции. Подойдет для тех, кто делает ремонт частями. Отходы нужно разложить по видам и самому отвезти на площадку. Платить в этом случае вообще ничего не придется. А тем, кто думает, что это способ для тех, у кого слишком много свободного времени, можем сказать: жители Подмосковья отвезли в "Мегабаки" уже более 30 тысяч кубометров мусора. 40 таких площадок уже обустроены в 38 муниципалитетах области, и власти обещают: до конца июня появятся еще 20.