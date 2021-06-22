Количество вакансий в сфере общепита и индустрии гостеприимства в Воронежской области за два года увеличилось в полтора раза. При этом конкуренции среди соискателей почти нет, а пригласить к себе воронежских специалистов готовы работодатели из московского региона и с юга. Анализ рынка провели в службе исследований HeadHunter - крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Данные за апрель - май 2021 года сравнили с показателями доковидного 2019-го. В преддверии сезона отпусков компании разместили на hh.ru 1200 вакансий для воронежцев в категории "Туризм, гостиницы, рестораны". Это в полтора раза больше, чем было весной 2019 года. Больше всего предложений - для поваров, сотрудников кухни, официантов, а также управляющих кафе и гостиницами. Также вырос спрос на специалистов по размещению и обслуживанию гостей.

На одну вакансию в общепите и туризме приходится полтора резюме, тогда как в среднем по рынку в Воронежской области конкуренция выше: три кандидата на место.

- Первый квартал 2021 года показал, что рынок труда восстанавливается очень активно. Особенно заметно растут те отрасли, которые ранее сильно пострадали из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Прежде всего это касается кафе, ресторанов, баров, а также гостиниц и домов отдыха. Вакансий много, а квалифицированных сотрудников не хватает. Поэтому компании вынуждены расширять географию найма, - подчеркнула руководитель пресс-службы HeadHunter в ЦФО Валерия Иванова.

Так, за воронежских поваров, барменов, сотрудников кухни и хостес конкурируют компании из Москвы и Подмосковья. Много приглашений на сезонную работу на Черноморское и Азовское побережья. Однако активны не только южные, но и северные работодатели. Они предлагают воронежцам - поварам и работникам кухни - работу вахтовым методом.

За воронежских поваров, барменов и хостес конкурируют компании из Москвы и Подмосковья

- Непросто обстоят дела с официантами, а это каждая пятая вакансия в общепите, - отметила Валерия Иванова. - Зачастую соискатели, которых интересует такая работа, параллельно рассматривают вакансии курьеров и сборщиков заказов, спрос на которых вырос за последний год. То есть рестораторам приходится бороться за персонал не только друг с другом, но и со службами доставки и онлайн-магазинами.

Средняя зарплата, которую обещают жителям Воронежской области в категории "Туризм, гостиницы, рестораны", в апреле и мае 2021 года составляла 35,7 тысячи рублей. Для официантов предложения колеблются около суммы в 28 тысяч рублей, для поваров - 33 тысячи. Управляющим кафе и ресторанами готовы платить в среднем 57,5 тысячи в месяц, а шеф-поварам - 75 тысяч.

Грамотным и ответственным кандидатам могут предложить и гораздо большие суммы. Так, в свежей подборке hh.ru есть вакансия старшего официанта - там зарплата начинается от 65 тысяч на руки. Уборщице в одном из ресторанов Воронежа обещают от 30 тысяч чистыми (требования - опрятность и желание работать). Ну а операционный директор крупной ресторанной компании может получать от 150 тысяч рублей в месяц.

В других регионах Центрального федерального округа уровень зарплат по отрасли отличается не слишком сильно. По среднему показателю выделяются Тульская и Орловская области (38,6 и 38,2 тысячи рублей соответственно). Немного отстают от них Калуга и Смоленск. Самые скромные предложения кандидатам делают рестораны и гостиницы Курска: в среднем по отрасли - 31,2 тысячи в месяц. Зарплаты на уровне 33-34 тысяч гарантируют в Липецке и Тамбове. Поварам стоит рассмотреть вакансии в Тверской и Калужской областях (36-37,5 тысячи), а также Ярославской, Тульской и Белгородской (35 тысяч в месяц). Официантам проще заработать в регионах поближе к столице (в Твери, Туле, Иванове, Владимире обещают платить от 30 тысяч), но сопоставимые оклады можно найти и в Орле, и в Белгороде с Воронежем. Для управляющих кафе или гостиницами уровень потенциального дохода выше всего во Владимирской и Тверской областях. Для шеф-поваров - в регионах Золотого кольца и Черноземья.