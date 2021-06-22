В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам

Для пропуска в столичные кафе с 28 июня будут действительны только те ПЦР-тесты, которые сданы в московских лабораториях. Об этом РИА Новости заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Столичные лаборатории подключены к системе ЕМИАС. И по ее данным будет видно, сдавал ли посетитель недавно отрицательный ПЦР-тест. Результаты исследования действительны в течение 72 часов.

Также в кафе можно будет попасть по QR-кодам для вакцинированных. Их можно будет сгенерировать через mos.ru и ЕМИАС. Также код выдадут переболевшим коронавирусом в последние шесть месяцев.