В Воронежской области премируют бюджетников за вакцинацию от коронавируса

Чтобы ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, в регионе решили поощрять сотрудников, которые сделали прививку. По инициативе губернатора Александра Гусева коллективам бюджетных учреждений будут выплачивать премии за активное участие в вакцинации.

Не кнут, а пряник

- Я все-таки предлагаю принять эту меру, которую изучали как возможную: поощрение коллектива, если в нем привилось более половины сотрудников. Премию получают все, если привилось свыше 50 процентов, - пояснил глава региона.

По его словам, если эта мера окажется эффективной, ее рекомендуют коммерческим предприятиям и организациям Воронежской области. Сам Гусев, к слову, прививку от коронавируса уже сделал.

Дополнительные стимулы для граждан приходится вводить, поскольку в регионе - как и по всей стране - вновь отмечается рост числа заболевших COVID-19. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, в течение последнего месяца ежедневно регистрируется от 140 до 149 новых случаев. Причем основной прирост дает костяк взрослого населения: люди в возрасте 18-39 и 40-65 лет. Это связано с их активным образом жизни и пренебрежительным отношением к соблюдению профилактических мероприятий, подчеркнул Механтьев. Также в июне стали чаще заболевать коронавирусом работники торговли, по-прежнему часты случаи среди офисных сотрудников и педагогов.

Сейчас в регионе действует 54 пункта вакцинации против COVID-19, работает 211 прививочных кабинетов

На майском заседании в облправительстве звучали предложения накладывать ограничения на тех, кто не сделал прививку. Но губернатор эту идею категорически отверг.

- Я против ограничительных мер. Они не работают, а только раздражают людей. Давайте мы все-таки стимулирующие меры будем привлекать. Они эффективнее. Ограничения - только в крайнем случае, - заявил Александр Гусев.

Чтобы сделать вакцинацию еще более доступной и удобной, в регионе расширяют деятельность мобильных медицинских бригад. Эта практика наиболее эффективна в отдаленных сельских поселениях, на крупных предприятиях, особенно с непрерывным циклом производства, на режимных объектах и в вузах. Губернатор поставил задачу проработать возможность выделения ресурсов и сформировать предварительный график выездов бригад.

Удобно и быстро

Сейчас в регионе действует 54 пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Они открыты в 32 районных и двух областных больницах, 14 поликлиниках, медицинских центрах и стационарах Воронежа, а также в четырех ведомственных и двух частных медорганизациях. Всего работает 211 прививочных кабинетов. Прийти можно в любой. Запись на вакцинацию возможна через портал государственных услуг, информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону регистратуры конкретного медицинского учреждения.

По данным департамента здравоохранения, в Воронежскую область поставлено свыше 370 тысяч доз препаратов для иммунизации населения. По состоянию на 17 июня были привиты более 325 тысяч жителей, в том числе 274 тысячи получили обе дозы вакцины. План вакцинации выполнен на 28 процентов, что превышает средний показатель по России (25 процентов).

Почти 46 процентов жителей региона, прошедших вакцинацию, - лица старше 60 лет.

- Сделать прививку важно всем. Но особенно - гражданам возраста 65+. Они находятся в зоне риска, - объяснила главный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Дудникова. - Перед вакцинацией необходимо пройти обследование у врача. Противопоказаниями являются беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Важно исключить острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических патологий. Прививку можно делать через две - четыре недели после выздоровления или выхода в ремиссию. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят, когда у пациента спадает повышенная температура. После прививки человек не заразен, поскольку вакцины не содержат живого вируса.

Все три российские вакцины эффективны и предназначены для одних и тех же категорий граждан, подчеркнула Дудникова. Препараты взаимозаменяемые и могут использоваться в том числе для граждан из групп риска, в первую очередь для возрастных.

Для оценки иммунитета, который формируется у пациентов после прививки "ЭпиВакКорона", в Воронежской области проводят бесплатное тестирование на антитела. Для этого пациентам, получившим данную вакцину, необходимо обратиться в то медицинское учреждение, где им делали прививку, на 22-60-й день после введения второй дозы препарата. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС и сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19.

Глаз да глаз

Александр Гусев поручил провести анализ летальности населения в Воронежской области, сравнив показатели этого года с 2020 и 2019 годами. Это позволит получить объективную картину того влияния, которое оказывает на демографическую ситуацию пандемия.

Глава региона призвал не ослаблять контроля над исполнением действующих ограничений, особенно масочного режима в транспорте и на объектах торговли. В Воронеже рейды проводятся постоянно.

Тщательный мониторинг был организован в связи со сдачей ЕГЭ. Экзамены принимают до 2 июля. Как рассказал Игорь Механтьев, в июне к испытаниям не допустили более 40 детей - больных либо имевших контакт с заболевшими. Во время обследования педагогов, планирующих работать в детских оздоровительных лагерях региона, медики выявили 29 человек с положительным тестом на коронавирус без клинических проявлений. Своевременная изоляция таких пациентов позволила не допустить возникновения очагов ковида в 28 ДОЛах в 11 районах области. Сроки открытия детских лагерей перенесли.

В связи с обострением пандемической ситуации пришлось отменить ряд культурно-массовых мероприятий, намеченных на июнь. В частности, фестиваль "На Троицу" в Новой Усмани, праздник в Костенках, концерты коллективов филармонии в парках и скверах Воронежа.

Решения об отмене общегородского выпускного на данный момент нет. Он должен состояться в ночь со 2 на 3 июля в парке "Алые паруса". Для обеспечения безопасности школьников примут беспрецедентные меры. Для соблюдения противоэпидемических мер приобретено 15 тысяч масок, 50 литров антисептика. На всех входах в парк будут измерять температуру гостям. Весь технический персонал, работники торговых точек и охранных предприятий пройдут исследование на ковид за 72 часа до начала мероприятия. Александр Гусев одобрил предложение провести тестирование на коронавирус и среди выпускников.

Прямая речь

Ольга Дудникова,

главный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области:

- Эффективность вакцины от коронавируса оценивается в 95 процентов. Пять процентов привитых граждан могут заболеть, но тому есть объяснение. Прививка делается в два этапа с промежутком в 21 день, а формирование иммунитета происходит как раз в течение трех недель после введения препарата. Поэтому в течение 42 дней с начала вакцинации человек может заразиться. Кроме того, вакцина может не подействовать, если пациент нарушил рекомендации врачей - например, не отказался от алкоголя на должное время. Человек может заболеть после вакцинации, но не вследствие ее. Ни одна из вакцин не может стать причиной заражения. Вероятность заболеть после прививки возникает, если пациент на момент введения препарата уже был инфицирован, но вирус находился в инкубационном периоде и никак себя не проявлял, а также если привитый человек заразился инфекцией до выработки иммунитета. Пока прогнозный иммунитет равен двум годам. У тех, кто вакцинировался шесть - семь месяцев назад, сейчас хороший защитный титр антител. То есть можем констатировать, что как минимум семь месяцев вирус не пробьет иммунную систему вакцинированного человека. Посмотрим, что будет через два года.

В соответствии с Порядком проведения вакцинации против COVID-19 граждане имеют право вакцинироваться через полгода после выздоровления. При наличии антител вы имеете право отложить вакцинацию.