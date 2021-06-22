Покупать онлайн авиа- и железнодорожные билеты для поездок по России стали в семь раз чаще, чем в доковидном 2019 году. Куда путешествуют соотечественники на фоне закрытия границ, выяснили аналитики онлайн-сервисов 2ГИС и ЮMoney (входят в экосистему Сбера). В топ-10 регионов, где наблюдается самый заметный наплыв туристов, вошли Москва и три области Центральной России.

Лучше гор только море

Чтобы определить самые популярные направления путешествий, в 2ГИС посмотрели, где и какие организации ищут миллионы российских пользователей этого геосервиса. Взяв обезличенные данные о поисковых запросах за 2019-2021 годы, здесь рассчитали соотношение местных жителей и приезжих для каждого региона и для крупных городов. При этом удалось оценить ситуацию в динамике. Рейтинг самых туристических регионов составили по свежим данным - за май 2021 года.

Лидером оказался Горный Алтай. Он обогнал даже черноморские курорты. Второе место занял Ставропольский край (благодаря популярности Кавказских Минеральных Вод), третье - Краснодарский.

- Доля туристов от общего количества активных пользователей 2ГИС в Республике Алтай составила 70 процентов, в Ставрополье - 61, на Кубани - 54. При этом в отдельных городах Черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю. Например, в Сочи и Новороссийске это 67 и 69 процентов соответственно, - рассказал руководитель PR-службы геосервиса Максим Бугаев.

В последнее время на Алтае все чаще отдыхают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Но большинство туристов по-прежнему едет из близлежащих городов - Барнаула и Новосибирска. В Новороссийске много гостей из столиц и Ростова-на-Дону. В Сочи в массе туристов в мае преобладали москвичи, петербуржцы, жители Екатеринбурга и Новосибирска. На курортах Кавказских Минеральных Вод чаще всего можно встретить жителей Ставрополя, Москвы и Краснодара.

Припасть к истокам

Далее в рейтинге расположились места, известные прежде всего памятниками истории, культуры и архитектуры. Так, на четвертой строчке - Владимир и Суздаль. Почти половина запросов в 2ГИС в мае здесь шла от приезжих. Ниже - Великий Новгород, Москва, Тульская и Вологодская области. Замыкают десятку Казань и Санкт-Петербург.

Структура туристического потока довольно предсказуемая. В столице много петербуржцев, а в Петербурге - москвичей. Среди гостей Москвы в мае 2021-го было немало жителей Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода. Для северной столицы расклад иной: сюда охотно едут из Екатеринбурга, Новосибирска и Архангельска.

Во Владимир и Суздаль чаще едут из Иванова, Москвы и Нижнего Новгорода, в Туле много гостей из Воронежа и Калуги

По оценке 2ГИС, количество россиян, посетивших Москву и Питер в мае 2021 года, было немногим больше, чем в мае 2019-го. Но сейчас доля гостей из других регионов в Петербурге может значительно вырасти: город принимает футбольные матчи чемпионата Европы, в том числе с участием сборной России.

Во Владимир и Суздаль чаще едут из Иванова, Москвы и Нижнего Новгорода. В Туле много гостей из Воронежа, Калуги, Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга; в Вологде - из Архангельска и Ярославля.

За последние два года россияне распробовали и другие направления внутреннего туризма. В частности, в Калининграде доля майских гостей увеличилась с 17 до 23 процентов. Наибольший поток туристов в западный анклав России идет из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска.

Не взлетим, так...

Спрос на билеты на самолет или поезд в 2021 году гораздо выше, чем в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные об онлайн-платежах с помощью платежного решения ЮKassa (им пользуется более половины посетителей Рунета). Сравнивались показатели за период с 1 января по 31 мая.

Оборот на сайтах, где продают авиа- и железнодорожные билеты, за минувшие пять месяцев оказался в 14 раз выше, чем в 2019-м. Количество покупок увеличилось в семь раз.

Помимо ограничений, связанных с пандемией, на динамику повлияла и растущая популярность онлайн-операций как таковых. Причем совершать их людям стало удобно со смартфонов. По данным за пять месяцев 2021 года, таким образом оплачивало туры, авиа- и железнодорожные билеты, а также аренду автомобилей более половины россиян. Мобильная аудитория платежных сервисов выросла на 28 процентов по сравнению с 2019 годом. Среди методов оплаты большой популярностью пользовались Pay-платежи и банковские карты (рост в 4,9 и 3,1 раза соответственно). Онлайн-площадки, которые принимают платежи через ЮKassa, за указанный период выставили клиентам в 1,6 раза больше счетов, чем в 2019-м.

Средний чек при покупке билетов в 2021-м стал вдвое выше, чем в доковидный год. Сейчас он составляет 10917 рублей. Самый заметный прирост отмечен в Еврейской автономной области, где на билеты тратят за раз почти 16 тысяч рублей. По росту активности пользователей впереди всех Кабардино-Балкария: там средний клиент сделал с начала года три заказа, тогда как в 2019-м показатель был равен 1,5.

- После локдауна россияне стали охотно путешествовать внутри страны. Этим летом спрос будет только расти. Возможно, не последнюю роль сыграла и удаленка. Многие могут работать из любой точки страны, в том числе с российских курортов. К тому же внутри России необязательно платить за перелеты - можно доехать до соседних регионов на машине или поезде, - пояснил генеральный директор сервиса ЮMoney Иван Глазачев.

Траты россиян на аренду автомобилей на онлайн-площадках, принимающих плату через ЮKassa, увеличились в 1,7 раза, а вот количество заказов уменьшилось на 15 процентов. Средний чек вырос двукратно - до 1875 рублей. Максимум зафиксирован в Омской области (11829 рублей). Число заказов на одного пользователя сильнее всего - впятеро - выросло в Ростовской области. В среднем один житель или гость этого региона с января по июнь 2021 года брал авто в аренду семь раз.

Россияне вновь стали активно пользоваться услугами турагентств. Их оборот за период с 1 января по 31 мая 2021 года вырос в 1,8 раза, а число оплаченных туров - вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

- Средний чек, однако, снизился на 11 процентов и составил 15392 рубля, - добавил Иван Глазачев. - Для отелей пять месяцев текущего года были значительно прибыльнее, чем в 2019-м. Обороты платежей выросли в 6,3 раза, число бронирований - в 4,8, средний чек - почти на треть, до 10474 рублей.

Прямая речь

Роман Гареев, доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Г. В. Плеханова:

- Крым, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды бьют рекорды по уровню загрузки отелей и других средств размещения. К началу лета там было забронировано более 80 процентов всех гостиниц, хостелов, санаториев и домов отдыха. К середине июня при сохранении запретов на полеты в Турцию и отсутствии чартеров в Египет можно ожидать загрузки данных направлений на 90-95 процентов.

Цены не отстают от спроса. Так, в июле недельный отдых в Сочи на двоих при размещении в отеле от трех звезд с завтраками обойдется не менее чем в 60-100 тысяч рублей (если вы забронировали номер в середине июня, без авиабилетов). Аналогичные цены наблюдаются в Ялте. Чуть дешевле варианты в Адлере, Геленджике, Феодосии, Коктебеле и других небольших городах - за 35-50 тысяч рублей. Минимальную сумму за недельное проживание парой (от 15 тысяч рублей) туристы заплатят, обратившись к собственникам квартир, апартаментов и частных домов.

В августе цены могут еще подняться, что характерно для всех туристических стран. Поэтому тем, кто решил отдохнуть этим летом на российских курортах, важно успеть забронировать тур в ближайшие дни.