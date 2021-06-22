Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе

Получить QR-код, дающий доступ в московские кафе, можно будет через портал mos.ru или сервис "ЕМИАС". Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Напомним, что абсолютно все заведения общепита в Москве станут "бесковидными" с 28 июня. Это означает, что туда смогут попасть только привитые от ковида, переболевшие с антителами либо сдавшие свежий отрицательный ПЦР-тест.

При соблюдении этих условий QR-код сгенерируют через "ЕМИАС" и mos.ru. Жители других регионов и переболевшие не в Москве смогут получить код, заполнив специальную форму на mos.ru.