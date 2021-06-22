Воронежская облдума вернулась к дистанционному приему граждан

Личные встречи депутатов с жителями региона отменены по решению оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Это сделано в связи с ростом заболеваемости. Общественная приемная Воронежской облдумы продолжит работу в дистанционном формате.

- На такой режим работы приемная граждан перешла в самом начале пандемии, и он хорошо себя зарекомендовал, - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Ни одно обращение не останется без внимания депутатов. В это непростое для всех время мы должны оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Будет задействован весь потенциал депутатского корпуса и юристов общественной приемной.

Напомним, обращения можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или через электронную приемную на сайте регионального парламента.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ будет направлен заявителям в установленный законом срок. Устные разъяснения можно получить по телефону 8 (473) 277-93-13.

В первом квартале 2021 года к депутатам облдумы в дистанционном формате обратилось более 2500 человек. Вопросы касались социальной помощи, проблем здравоохранения и ЖКХ, благоустройства общественных территорий.