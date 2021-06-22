Жара в Москве побила рекорд 1917 года

Очередной рекорд пал под лучами столичного июньского солнца. Как сообщает Гидрометцентр России, температура воздуха на метеостанции ВДНХ в полдень 22 июня достигла значения 31,9 градуса выше ноля.

Предыдущий рекорд был установлен в Москве в 1917 году, когда столбики термометра поднялись до 31,8 градуса.

Напомним, до конца недели в столице, по прогнозам синоптиков, будет побито еще несколько температурных рекордов. Самыми жаркими ожидаются 23 и 24 июня, когда температура поднимется до 37 градусов.