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Рубрика: Общество

Жара в Москве побила рекорд 1917 года

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Очередной рекорд пал под лучами столичного июньского солнца. Как сообщает Гидрометцентр России, температура воздуха на метеостанции ВДНХ в полдень 22 июня достигла значения 31,9 градуса выше ноля.

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Предыдущий рекорд был установлен в Москве в 1917 году, когда столбики термометра поднялись до 31,8 градуса.

Напомним, до конца недели в столице, по прогнозам синоптиков, будет побито еще несколько температурных рекордов. Самыми жаркими ожидаются 23 и 24 июня, когда температура поднимется до 37 градусов.

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