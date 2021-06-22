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Рубрика: Власть

Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы

Текст: Ирина Рыбникова

Жителей Подмосковья попросили обозначить зеленые зоны, которые нужно оградить от застройки. На портале "Добродел" стартовал сбор предложений по территориям, которые должны быть включены в Региональную геоинформационную систему (РГИС) как невозможные для какого-либо строительства.

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Как говорит зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, это сделано для того, чтобы в парках, скверах и других зеленых зонах отдыха не появлялись торговые центры - попытки подобного строительства в некоторых муниципалитетах уже были. После очередного "разбора полетов" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил включить все зеленые зоны в РГИС. "Первые территории, где привыкли отдыхать люди, уже внесены в систему", - отмечает Разин. Теперь дело за жителями - они должны обозначить те дворы, парки и скверы, которые считают неприкосновенными для стройки.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова поделилась подробностями голосования: "Каждый житель может предложить три зеленые территории в своем округе. Для этого нужно обозначить на интерактивной карте голосования территорию, и написать пару слов о том, почему именно эта зеленая зона должна войти в РГИС. Можно также приложить фотографию территории".

Сбор предложений проходит здесь: Голосование продлится до 18 июля.

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