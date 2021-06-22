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22.06.2021 10:55

АО "Восточный Порт" построит самые крупные в ДФО ветропылезащитные экраны

Текст: Вадим Иванский
АО "Восточный Порт", крупнейший в России терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, приступил к завершающему этапу строительства ветропылезащитных заграждений вокруг специализированного комплекса, сообщает пресс-служба компании.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

До конца 2021 года портовики возведут ветрозащитные сооружения в районе 49-го причала, а также с южной и восточной сторон периметра. Общая протяженность экранов составит 1206 метров, площадь - около 27000 квадратных метров.

Кроме того, специалисты выполнят вертикальную планировку, возведут подпорную стену рядом с автодорогой, проведут благоустройство и озеленение территории. Общая стоимость проекта более 800 миллионов рублей.

В конце 2020-го года компания завершила установку ветропылезащитных сооружений по периметру Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Их протяженность почти 1600 метров, площадь - 32000 "квадратов". Они закрыли производственную площадку со стороны суши. Стоимость сооружений - 850 миллионов рублей.

В компании подчеркивают, что установленные по периметру производственных площадок АО "Восточный Порт" ветропылезащитные сооружения составляют основу системы экологической безопасности стивидора. Для их создания специалисты применяют математическое моделирование с учетом розы ветров бухты Врангеля. Для устройства фундаментов, способных выдержать колоссальную ветровую нагрузку и надежно удержать 20-метровые экраны, через каждые 6 метров производится монтаж буроинъекционных свай на глубину от 12 до 18 метров. Множество мелких отверстий в металле и между панелями перераспределяют потоки ветра в различных направлениях и не позволяют мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса. В сентябре прошлого года защитные экраны "Восточного Порта" выдержали удары мощнейших тайфунов "Майсак" и "Хайшен" со скоростью ветра свыше 40 м/с.

Когда сооружения с южной и восточной сторон периметра будут достроены, комплекс ветропылезащитных сооружений "Восточного Порта" станет самым масштабным из подобных проектов на Дальнем Востоке.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием, стало первым угольным портом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"

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