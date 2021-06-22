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22.06.2021 06:51
Рубрика: Общество

Глава Хабаровского края второй раз за год привился от COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев второй раз за год привился от COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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"Первый раз вакциной "Гам-Ковид-Вак" прививался в июле и августе прошлого года. По прошествии 11 месяцев количество антител в крови существенно снизилось, поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день", - написал Михаил Дегтярев.

Он добавил, что в регионе оба компонента вакцины получили более 110 тысяч человек, еще 28,5 тысячи получили первый. В краевом центре действуют два мобильных пункта вакцинации - в бизнес-центре "Пушкинский" на площади Ленина и в ТЦ "Броско Молл". Еще один откроется с завтрашнего дня в арене "Ерофей".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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