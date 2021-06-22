На Дальнем Востоке планируют создать госкомпанию по экспорту круглого леса

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание о перспективах развития лесопромышленного комплекса на территории Хабаровского края.

"Через полгода вывозить круглый лес через границу Российской Федерации будет законодательно запрещено. Для Хабаровского края - это достаточно большой объем экономики. Только небольшая часть лесных ресурсов перерабатывается. Сами перерабатывающие предприятия находятся не в самом лучшем состоянии. Надо понять, какие проблемы могут возникнуть в связи с запретом вывоза круглого леса, что нужно сделать для того, чтобы увеличить объем переработки на территории Хабаровского края", - открыл совещание Юрий Трутнев.

Хабаровский край - самый крупный лесопромышленный регион Дальнего Востока с запасами древесины более 5 млрд куб м, с заготовкой в объеме более 7 млн куб м древесины. На регион приходится более половины всего объема лесопродукции Дальнего Востока. Расчетная лесосека - 28 млн куб. м. В аренду передано 10 млн куб. м. На территории края работают около 300 предприятий, осуществляющих лесозаготовку и лесопереработку со штатом сотрудников около 15 тысяч человек. 122 предприятия имеют деревообрабатывающие мощности. Практически 97% предприятий (290) - предприятия малого и среднего бизнеса. На них занято 8,3 тыс. человек. При этом для 120 отдаленных поселений края -предприятия лесопромышленного комплекса являются фактически единственными работодателями.

В рамках инвестиционных проектов в регионе созданы современные лесопромышленные комплексы по производству пиломатериалов, шпона, плитной продукции и биотоплива. Однако отмечается недостаток мощностей по переработке низкосортной древесины, которая в структуре заготовки составляет до 30 %. В 2020 году в Хабаровском крае было заготовлено 5,4 млн куб. м древесины, произведено более 1 млн кубометров пиломатериалов, более 150 тыс. кубометров шпона и топливных гранул - 158 тыс. тонн.

По предварительной оценке властей Хабаровского края, в 2021 году производство составит 4,5 млн куб. м необработанной древесины (83,8% к 2020 году), 1,15 млн куб. м пиломатериалов (114,5% к 2020 году), 141 тыс. куб. м шпона (93 % к 2020 году), 180 тыс. тонн топливных гранул (113,8 % к 2020 году).

В последние десять лет основной упор в крае сделан на развитие лесоперерабатывающих мощностей. С поддержкой Минвостокразвития России реализуется пять инвестиционных проектов. Завершена реализация трех приоритетных инвестиционных проектов (СП "Аркаим", ООО "Амур Форест", ООО "Римбунан Хиджау МДФ") с общим объемом капитальных вложений 7,9 млрд рублей и общим объемом потребляемого сырья 3,2 млн куб. м. Фактически привлечено инвестиций в размере 11,4 млрд рублей. В стадии реализации находятся два инвестиционных проекта. ОАО "Дальлеспром" строит завод по производству лущеного шпона в г. Амурске. ООО "Восточная торговая компания" создает комплексное деревообрабатывающее предприятие. Общий объем капитальных вложений по этим двум проектам составляет 12,9 млрд рублей.

По словам главы региона Михаила Дегтярева, краевым правительством разработан план развития лесопромышленного комплекса региона до 2025 года. Развернуты механизмы поддержки через Региональный фонд промышленности. "В Плане определен целевой объем лесозаготовки - 5,5 млн кубометров древесины. Исходя из структуры заготавливаемой круглой древесины действующими мощностями мы сможем переработать 2,8 млн кубометров. Потребность в дополнительных мощностях - 2,7 млн кубометров", - заметил он.

Государством приняты дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (льготное кредитование через федеральный Фонд развития промышленности для модернизации основных фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины). Всего одобрено 5 займов на сумму 710 млн рублей. На рассмотрении находятся пять заявок на общую сумму 225 млн рублей.

Хабаровский край наряду с Забайкальем участвует в эксперименте по запуску цифрового сервиса Лесвосток.рф. Сейчас на местах специалисты проверяют корректность оцифрованных данных. Параллельно проверяется точность работы нейросети, позволяющей распознавать, анализировать и классифицировать даже минимальные лесоизменения. Для этого специальные бригады в полевых условиях проверяют информацию, выданную нейросетью. Новый сервис позволит сократить сроки получения лесных участков в 9 раз (с 280 дней до 30 дней). Новая методика таксации будет в 2 раза быстрее и дешевле. В ближайшее время регионами будет доработана нормативно-правовая база. Лесвосток.рф планируется подключить к основному сервису авторизации госуслуг.

В качестве одной из мер на переходный период рассматривается создание государственной компании по экспорту круглого леса. В настоящее время данный вопрос прорабатывается федеральными органами исполнительной власти. "Мы будем выходить с предложением о создании государственной компании, которая будет обладать монопольными правами на экспорт круглого леса. Обсудим его с председателем правительства Михаилом Владимировичем. Но это мера временная. Мы должны создать условия для строительства перерабатывающих мощностей здесь, у нас в РФ, чтобы больше было прибавочной стоимости, налогов, люди получали больше денег", - заметил Юрий Трутнев.

По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений. Минпромторгу России поручено продолжить анализ состояния лесной отрасли, разработку предложений по поддержке лесоперерабатывающих предприятий. Минпромторг России, Минприроды России должны представить предложения по изменению системы передачи земельных участков инвесторам. "Если у нас заканчивается период, когда лес вырубали и вывозили за рубеж, то это должно сказаться и на процессе выделения лесных участков. Мы должны продумать механизм, чтобы предоставление лесных участков было связано с переработкой", - пояснил Юрий Трутнев.