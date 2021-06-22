На Камчатке супругам вынесен приговор за убийство трехмесячного сына

Камчатский краевой суд приговорил к длительным срокам лишения свободы за убийство младенца семейную пару из города Вилючинска. Супруги до смерти заморили голодом трехмесячного сына.

В суде установлено, что в период с 30 мая по 4 июня 2020 года подсудимые пьянствовали у себя дома, а родительские обязанности в отношении трехмесячных близнецов не исполняли. Дети находились без надлежащего присмотра, кормления и гигиенического ухода.

Когда обнаружившая это родственница вызвала "скорую", дети, мальчик и девочка находились в угрожающем их жизни состоянии от истощения.

Благодаря действиям врачей девочка выжила, мальчика спасти не удалось - он умер в больнице. Решением Вилючинского городского суда супруги лишены родительских прав в отношении дочери.

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, женщину суд приговорил к 11 годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина осужден к 12 годам пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Тем же приговором для обоих установлено ограничение свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил.