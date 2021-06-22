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22.06.2021 04:20
Рубрика: Происшествия

На Колыме гендиректора Фонда капремонта осудили за взятку

Текст: Ольга Коваль

В Магадане вынесен приговор бывшему генеральному директору Фонда капитального ремонта. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере (пункт "г" части 7 статьи 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Суд установил, что в ноябре прошлого года к главе фонда обратился представитель фирмы-подрядчика с просьбой посодействовать в получении положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на капремонт трех домов в Магадане. За 660 тысяч рублей чиновник согласился пересмотреть условия договора и разрешил вместо государственной экспертизы документации провести негосударственную. Во время получения взятки мужчину задержали с поличным сотрудники областного УФСБ.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В итоге суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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