На Колыме гендиректора Фонда капремонта осудили за взятку

В Магадане вынесен приговор бывшему генеральному директору Фонда капитального ремонта. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере (пункт "г" части 7 статьи 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в ноябре прошлого года к главе фонда обратился представитель фирмы-подрядчика с просьбой посодействовать в получении положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на капремонт трех домов в Магадане. За 660 тысяч рублей чиновник согласился пересмотреть условия договора и разрешил вместо государственной экспертизы документации провести негосударственную. Во время получения взятки мужчину задержали с поличным сотрудники областного УФСБ.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В итоге суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.