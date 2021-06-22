Шесть вертолетов Ми-8 закупят в центр "Север" для тушения пожаров

Авиапарк лесопожарного центра "Север", база которого находится в Красноярском крае, пополнят шестью вертолетами Ми-8 МТВ-1. Об этом сообщила в ходе осмотра аэропорта "Черемшанка", где будут сосредоточены основные силы "Севера", вице-премьер Виктория Абрамченко.

Межрегиональный лесопожарный центр "Север" создается по поручению президента Владимира Путина. На закупку техники, набор личного состава и оснащение всем необходимым снаряжением правительство выделило 5 млрд рублей. Основная задача "Севера" - тушение пожаров на труднодоступных и удаленных территориях Сибири и Дальнего Востока, оказание помощи в борьбе с огнем в Амурской и Магаданской областях, Хабаровском и Камчатском краях в случае необходимости. В его штате будут 390 сотрудников, в том числе 150 пожарных-десантников.

Для оснащения лесопожарного центра "Север" решено дополнительно закупить 112 единиц специализированной техники, в том числе шесть вертолетов Ми-8 МТВ-1, а также 1843 единицы пожарного оборудования и снаряжения, сказала Виктория Абрамченко. Кроме того, "Северу" помогут отремонтировать самолеты Ан-2, которые задействуют для обнаружения и тушения лесных пожаров на Байкальской природной территории.

Особый противопожарный режим, по данным Рослесхоза, сейчас действует в 53 регионах России.