В Хабаровском крае хотят развивать деревообрабатывающее производство

Важно увеличить объем переработки леса на территории Хабаровского края. Об этом 22 июня заявил вице-премьер Юрий Трутнев на совещании в Правительстве.

Он пояснил, что через полгода вывозить кругляк через границу будет законодательно запрещено. А для Хабаровского края - это достаточно большой объём экономики.

"Надо посмотреть, какие проблемы могут возникнуть в связи с запретом круглого леса, что нужно сделать для того, чтобы развивать на территории края свое деревоперерабатывающее производство", - сказал зампредседателя правительства.

По его словам, сегодня в регионе только небольшая часть лесных ресурсов перерабатывается, а предприятия находятся не в самом лучшем состоянии.

Трутнев подчеркнул, что экономику Хабаровского края также будут поднимать за счет газификации и добычи полезных ископаемых.

"От развития экономики зависит состояние медицинских, образовательных учреждений, дорог, качества жизни людей", - говорит вице-премьер.

Помимо этого он напомнил, что в большинстве регионов страны в период коронавируса произошло снижение темпов экономического роста. Однако по итогам 2020 года в Хабаровском крае удалось сохранить уровень экономики, при этом в металлургии рост составил 13 %, добыче угля 53%. На 5% подросло производство строительных материалов. По темпам роста инвестиций край занял в 2019-2020 году лидирующие позиции среди других регионов Дальнего Востока.