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22.06.2021 11:41
Рубрика: Происшествия

В Якутии пилот Ан-2 признан виновным в гибели двух пассажиров

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии вынесен обвинительный приговор пилоту самолета Ан-2, который признан виновным в гибели двух пассажиров и травмировании еще трех.

Фото: vesti.ru
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Следствие и суд установили, что 30 августа при осуществлении перелета с расположенной неподалеку от Якутска авиаплощадки до села Суордах Верхоянского района 53-летний командир воздушного судна допустил столкновение с гористой поверхностью.

"Доказано, что он не учел наличие восходящих и нисходящих воздушных потоков в горной местности и неверно рассчитал безопасную высоту полета. В результате авиапроисшествия двое пассажиров погибли, еще трое граждан получили различные травмы", - сообщается во вторник на сайте Следственного комитета России.

Выяснилось, что пилот не имел допуска к управлению воздушным транспортом, а также права на осуществление перевозки людей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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