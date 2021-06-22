В Якутии пилот Ан-2 признан виновным в гибели двух пассажиров

В Якутии вынесен обвинительный приговор пилоту самолета Ан-2, который признан виновным в гибели двух пассажиров и травмировании еще трех.

Следствие и суд установили, что 30 августа при осуществлении перелета с расположенной неподалеку от Якутска авиаплощадки до села Суордах Верхоянского района 53-летний командир воздушного судна допустил столкновение с гористой поверхностью.

"Доказано, что он не учел наличие восходящих и нисходящих воздушных потоков в горной местности и неверно рассчитал безопасную высоту полета. В результате авиапроисшествия двое пассажиров погибли, еще трое граждан получили различные травмы", - сообщается во вторник на сайте Следственного комитета России.

Выяснилось, что пилот не имел допуска к управлению воздушным транспортом, а также права на осуществление перевозки людей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.