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22.06.2021 04:54
Рубрика: Происшествия

В Якутии площадь лесных пожаров за сутки выросла на 9000 га

Текст: Владимир Таюрский

За сутки количество лесных пожаров увеличилось в Якутии на 11 очагов, а их площадь выросла более чем на девять тысяч гектаров.

Фото: Юлия Симатова
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Во многих районах республики, в том числе в Якутске установилась очень жаркая погода, температура воздуха достигает 35 градусов. На территории семи районов сохраняется четвертый - пятый классы пожарной опасности.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, на территории республики действует 51 природный пожар. За сутки ликвидировано пять очагов. На тушение привлекались более полутора тысяч человек и 160 единиц техники.

На особом контроле находятся шесть очагов у населенных пунктов Нюрбачан, Нижний Бестях, Арангастах, Мар, Ударник и Белькачи.

"В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка главного управления в количестве 90 человек", отмечено в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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