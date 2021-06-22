В Якутии прокуратура проверит гибель двух детей в озере

Новости

Подросток погиб при нападении медведя на туристов в Красноярском крае 06:38
Видео: В Чите из пяти тысяч свечей выложили изображение танка Т-34 06:34
Мужчина напал с ножом на людей в Японии, ранены пять человек 06:19
Впервые за два года стоимость нефти Brent превысила $75 06:02
Посол РФ в Вашингтоне анонсировал диалог с США по визовым проблемам 05:50
Один человек погиб и трое пропали при крушении судна на Камчатке 05:25
Жителя Приморья осудили на два года за экстремистское видео в соцсети 05:05
Вильфанд рассказал о двух мощных очагах жары в России 04:52
Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма коронавируса 03:51
Два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо 03:18
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ 03:10
Производители сахара и масла получат субсидии на сдерживание цен в июне 03:00
В энергетику изолированных районов Арктики привлекут частные инвестиции 02:15
Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России 01:33
Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве 01:25
Далер Кузяев: Третий гол датчан похоронил наши надежды 00:47
Писарев призвал Черчесова уйти в отставку 00:32
Дзюба извинился перед болельщиками и назвал виновников провала на Евро-2020 00:27
В Брестской крепости представили шесть историй о войне из России и Беларуси 00:17
Сборная Бельгии выиграла третий матч подряд на Евро-2020 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен в этом году пляжный отдых 00:01
Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России 21.06.2021
Дзюба с пенальти отыграл один гол в матче против Дании 21.06.2021
Сборная Дании забила второй гол в матче против России 21.06.2021
"Аэрофлот" сообщил о программе полетов в Болгарию и Грецию 21.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
22.06.2021 05:53
Рубрика: Происшествия

В Якутии прокуратура проверит гибель двух детей в озере

Текст: Владимир Таюрский

Прокуратура Хангаласского района Якутии начала проверку по факту гибели двух подростков при купании в озере в селе Октемцы.

В Хабаровске утонул перевернувшийся на матрасе подросток

Мальчики утонули в понедельник, когда без присмотра взрослых купались в озере, не оборудованном для этого. Их тела нашли в тот же день.

"В ходе проверки будет дана оценка обеспечению уполномоченными лицами безопасности на водных объектах района, их надлежащего обустройства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте республиканской прокуратуры.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ
Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне
Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма коронавируса
Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет