В Якутии прокуратура проверит гибель двух детей в озере

Прокуратура Хангаласского района Якутии начала проверку по факту гибели двух подростков при купании в озере в селе Октемцы.

Мальчики утонули в понедельник, когда без присмотра взрослых купались в озере, не оборудованном для этого. Их тела нашли в тот же день.

"В ходе проверки будет дана оценка обеспечению уполномоченными лицами безопасности на водных объектах района, их надлежащего обустройства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте республиканской прокуратуры.