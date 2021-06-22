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22.06.2021 08:31
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье на выплаты подтопленцам выделили около 20 млн рублей

Текст: Александр Филимоненко

Глава Забайкалья Александр Осипов распорядился выделить средства из резервного фонда региона на выплаты первой части компенсаций пострадавшим от паводков, сообщила пресс-служба правительства края.

Паводок в Забайкалье подтопил почти 300 жилых домов

"На оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека из средств резервного фонда будет выделено в общем 19,5 миллиона рублей", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за частичную утрату имущества первой необходимости подтопленцы получат 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч.

В регионе открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка.

Из-за наводнения режим ЧС введен в 13 районах края. Всего было подтоплено около 300 домов, разрушено девять мостов. По данным регионального главка МЧС, с 23 июня паводковая обстановка начнет стабилизироваться.

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