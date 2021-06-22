Видео: В Чите из пяти тысяч свечей выложили изображение танка Т-34

Накануне Дня памяти и скорби на Мемориале Боевой и Трудовой славы забайкальцев в Чите волонтеры выложили изображение легендарного танка Великой Отечественной войны Т-34.
Для проведения акции заранее закупили больше пяти тысяч свечей. Из них и была создана светящаяся картина. Свечками также выложили слова "Чита" и "Помним".
Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, танк выбрали, потому что Т-34 имеет особое значение для региона. В военные годы на средства читинцев построили танковую колонну "Комсомолец Забайкалья".
После того, как участники акции зажгли свечи, они почтили память погибших в войне минутой молчания.