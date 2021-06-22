Выпускные на Камчатке пройдут с ограничениями из-за COVID-19

В Камчатском крае не придется проводить выпускные вечера в формате онлайн, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но во время праздничных мероприятий должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Солодов.

"Мероприятия для учащихся 11 классов и студентов выпускных групп в профессиональных образовательных организациях должны быть проведены с соблюдением социальной дистанции между выпускниками, педагогами и родителями. Вечера будут организованы отдельно в каждом классе или группе", - рассказали в министерстве образования Камчатки.

Кроме того, в залах для проведения мероприятий должна пройти дезинфекция. А всем присутствующим на выпускном необходимо надеть маски и не толпиться на входах и в помещениях.

В некоторых камчатских школах выпускные вечера уже прошли. Большинство образовательных учреждений планируют провести мероприятия с 25 по 27 июня. Всего в этом году в регионе выпускаются 1500 одиннадцатиклассников и свыше 1630 студентов организаций профобразования.