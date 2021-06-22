Хабаровск и Казань меняем на Курильск
Они - гармоничная пара: Настя шумная, заметная и говорливая. Руслан немногословный, обстоятельный и надежный. Он смотрит на жену влюбленными глазами.
- Мои родители приехали сюда детьми. Это потом у них случилась любовь, и родилась я, - белозубо улыбается Настя.
Она легко училась в школе, одно время даже числилась в рядах лучших. Девчонка "глотала" энциклопедии, которые были ее книжной страстью. Через них познавала и открывала мир, который раскинулся далеко за морем.
Большую часть свободного времени проводила на побережье Охотского моря. Хоть оно и не входит в разряд курортных, курильская ребятня в первых числах июня всегда открывает купальный сезон.
- Честно скажу, вода еще холодная была, но мы вида не подавали и купались, пока губы не синели - тогда вода казалась теплой, - смеется Настя.
Руслан старше супруги на шесть лет. Говорит, что в школе часто видел ее, но тогда она справедливо казалась ему маленькой и неинтересной.
После школы парень отслужил в армии и уехал на родину отца, в большую и шумную Казань. Там прожил шесть лет, окончил техникум связи. Но душа всегда была на родном Итурупе.
- Мне не хватало особых и очень искренних отношений, которые связывают островитян. Скучал по друзьям, рыбалке и красавцам-вулканам, - вспоминает Руслан.
Настя после окончания школы училась на экономиста в одном из университетов Хабаровска. Все годы тоже тосковала по родному острову.
- На первом курсе часто глаза были на мокром месте - так домой хотелось! - признается девушка.
- Настя! В большом городе много интересного и манящего, что же вы так плакали по своим Курилам? - не выдерживаю я.
- Да в Хабаровске все чужое, даже воздух тяжелый! - слышу горячий ответ.
Путина и чувства
Когда двое повзрослевших и влюбленных в Итуруп случайно встретились на родном острове, между ними вспыхнули чувства.
- Руслан мне признался в любви на шестой день нашего общения, - говорит счастливая Настя.
Их "обвенчала" путина, где они трудились рыбообработчиками. Работа там тяжелая: с раннего утра и до позднего вечера.
- Но на дружбу время находили, - улыбается Настя.
За сезон заработали хорошие деньги, стали снимать жилье и искать работу. Обычные заботы молодой семьи.
Сегодня Руслан трудится в трех местах. Основное - в пожарном подразделении.
- Непросто, но очень интересно. Тушить доводилось и дома, и тайгу. Страшного ничего нет, просто есть четкий алгоритм действий, который нужно выполнять, - деловито замечает парень.
Работа посменная, после суток службы - два дня выходных.
Но отдыхать Руслану некогда - он успевает дежурить спасателем в бассейне островного физкультурно-оздоровительного комплекса да еще показывать Итуруп приезжим туристам.
- В последнее время у нас настоящий туристический бум, люди приезжают со всей России. Здесь же столько всего интересного и диковинного! - говорит Руслан.
Любимые места Шарафутдиновых - местные вулканы, побережье Тихого океана и Охотского моря.
- Из подножья вулкана Баранского вытекают минеральные воды, горячие и очень полезные. А еще там есть лечебные грязи, делаем из них маски для лица. После этого кожа шелковая, - со знанием дела замечает Настя.
Недавно они справили новоселье в солнечной "однушке" с просторным балконом. Шарафутдиновы въехали в новый дом по программе арендного жилья для молодых семей и работников бюджетной сферы - ее реализуют для курильских семей.
- Квартира хорошая, теплая, тихая. С замечательным интернетом. У нас его скорость выше, чем у друзей на Сахалине. Они не верили, пока мы им не отправили скриншот с замером,- улыбается Настя.
Дом на земле
- Ребята, вам тут не скучно? - спрашиваю я на всякий случай, уже, в общем-то, предугадывая единственно возможный ответ. "Нет!" - в один голос говорят супруги.
- У нас тут много родственников, друзей: собираемся, общаемся. Уха на берегу моря, шашлыки. Ездим на горячие источники, рыбалку. Да тут столько всего! - перечисляет Руслан.
Есть у них и серьезные планы. Этим летом начинают строительство собственного дома. Уже приобрели в собственность земельный участок.
- У меня папа строитель. Под его контролем и с его помощью все получится, - говорит Настя.
Девушка работает консультантом в отделе социальной политики администрации Курильского городского округа.
- Работы много, но она захватывает, с людьми всегда интересно, - говорит Анастасия Шарафутдинова.
Она признается, что профессиональные знания экономиста помогают вести семейный бюджет.
- Зарплаты у нас хорошие, поэтому есть из чего откладывать и на будущую стройку, и на отдых. Нормально! - с заговорщицким видом улыбается молодая хозяйка.
Один раз в два года государство оплачивает островитянам билеты на материк и обратно. Поэтому "на юга" здешний народ летает активно.
- Мы там овощей и фруктов наедимся, и снова домой хочется,- говорят Шарафутдиновы.
…На Итурупе особая жизнь. Полная доверия и спокойствия. А с недавних времен - и комфорта.
Дороги Курильска оделись в добротный асфальт, в городе строят жилье, школы и детские сады. Есть роскошный бассейн, новый Дом культуры, всепогодный аэропорт, современный кинотеатр. Созданы замечательные условия для занятия спортом.
- Дороги, тротуары прекрасные. В обуви без каблуков редко из дома выхожу, - говорит Настя.
Здесь можно оставить машину возле магазина и не включать сигнализацию. Что такое угоны, тут понятия не имеют. Остров…
- Могу покупки в салон автомобиля положить и спокойно дальше продолжать шопинг, - замечает Настя.
Супруги заочно учатся в Казанском университете: он на бакалавра, она на магистра. Получают профессию менеджера.
В планах у Шарафутдиновых открыть свой бизнес на родном острове.
- Магазин косметики, например, - уточняет Настя.
Вадим Рокотов, глава администрации Курильского городского округа:
- Люди - главная ценность нашего района. Они - та самая созидательная энергия, которой наполнена история Итурупа. На этой земле много замечательных жителей. Они отдают свою душу и силы на благо ее развития. Семья Шарафутдиновых представляет новое поколение курильчан. Руслан и Настя родились на острове, после учебы в вузах страны вернулись на малую родину, чтобы здесь жить, работать и растить будущих детей. Секрет счастливой жизни на Курилах в том, что мы - как одна семья. Вместе делаем наш остров уютнее и красивее и, куда бы ни уезжали, всегда возвращаемся к родным берегам. Семья Шарафутдиновых - яркий тому пример.