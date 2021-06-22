Настя и Руслан Шарафутдиновы на Курилах родились, выросли, влюбились друг в друга и сыграли свадьбу. На несколько лет ребята уезжали на "большую землю", получили там образование и снова вернулись на свой маленький остров. Сейчас они строят здесь дом. Ведь по их глубокому убеждению Итуруп - это навсегда.

Недавно Шарафутдиновы справили новоселье в солнечной "однушке", которую получили по программе арендного жилья для молодых семей и работников бюджетной сферы. Фото: Александр Ярошенко

Хабаровск и Казань меняем на Курильск

Они - гармоничная пара: Настя шумная, заметная и говорливая. Руслан немногословный, обстоятельный и надежный. Он смотрит на жену влюбленными глазами.

- Мои родители приехали сюда детьми. Это потом у них случилась любовь, и родилась я, - белозубо улыбается Настя.

Она легко училась в школе, одно время даже числилась в рядах лучших. Девчонка "глотала" энциклопедии, которые были ее книжной страстью. Через них познавала и открывала мир, который раскинулся далеко за морем.

Большую часть свободного времени проводила на побережье Охотского моря. Хоть оно и не входит в разряд курортных, курильская ребятня в первых числах июня всегда открывает купальный сезон.

- Честно скажу, вода еще холодная была, но мы вида не подавали и купались, пока губы не синели - тогда вода казалась теплой, - смеется Настя.

Руслан старше супруги на шесть лет. Говорит, что в школе часто видел ее, но тогда она справедливо казалась ему маленькой и неинтересной.

После школы парень отслужил в армии и уехал на родину отца, в большую и шумную Казань. Там прожил шесть лет, окончил техникум связи. Но душа всегда была на родном Итурупе.

- Мне не хватало особых и очень искренних отношений, которые связывают островитян. Скучал по друзьям, рыбалке и красавцам-вулканам, - вспоминает Руслан.

Настя после окончания школы училась на экономиста в одном из университетов Хабаровска. Все годы тоже тосковала по родному острову.

- На первом курсе часто глаза были на мокром месте - так домой хотелось! - признается девушка.

- Настя! В большом городе много интересного и манящего, что же вы так плакали по своим Курилам? - не выдерживаю я.

- Да в Хабаровске все чужое, даже воздух тяжелый! - слышу горячий ответ.

Путина и чувства

Когда двое повзрослевших и влюбленных в Итуруп случайно встретились на родном острове, между ними вспыхнули чувства.

- Руслан мне признался в любви на шестой день нашего общения, - говорит счастливая Настя.

Их "обвенчала" путина, где они трудились рыбообработчиками. Работа там тяжелая: с раннего утра и до позднего вечера.

- Но на дружбу время находили, - улыбается Настя.

За сезон заработали хорошие деньги, стали снимать жилье и искать работу. Обычные заботы молодой семьи.

Сегодня Руслан трудится в трех местах. Основное - в пожарном подразделении.

- Непросто, но очень интересно. Тушить доводилось и дома, и тайгу. Страшного ничего нет, просто есть четкий алгоритм действий, который нужно выполнять, - деловито замечает парень.

Работа посменная, после суток службы - два дня выходных.

Но отдыхать Руслану некогда - он успевает дежурить спасателем в бассейне островного физкультурно-оздоровительного комплекса да еще показывать Итуруп приезжим туристам.

- В последнее время у нас настоящий туристический бум, люди приезжают со всей России. Здесь же столько всего интересного и диковинного! - говорит Руслан.

На острове особая жизнь. Полная доверия и спокойствия. А с недавних времен - и комфорта

Любимые места Шарафутдиновых - местные вулканы, побережье Тихого океана и Охотского моря.

- Из подножья вулкана Баранского вытекают минеральные воды, горячие и очень полезные. А еще там есть лечебные грязи, делаем из них маски для лица. После этого кожа шелковая, - со знанием дела замечает Настя.

Недавно они справили новоселье в солнечной "однушке" с просторным балконом. Шарафутдиновы въехали в новый дом по программе арендного жилья для молодых семей и работников бюджетной сферы - ее реализуют для курильских семей.

- Квартира хорошая, теплая, тихая. С замечательным интернетом. У нас его скорость выше, чем у друзей на Сахалине. Они не верили, пока мы им не отправили скриншот с замером,- улыбается Настя.

Дом на земле

- Ребята, вам тут не скучно? - спрашиваю я на всякий случай, уже, в общем-то, предугадывая единственно возможный ответ. "Нет!" - в один голос говорят суп­руги.

- У нас тут много родственников, друзей: собираемся, общаемся. Уха на берегу моря, шашлыки. Ездим на горячие источники, рыбалку. Да тут столько всего! - перечисляет Руслан.

Есть у них и серьезные планы. Этим летом начинают строительство собственного дома. Уже приобрели в собственность земельный участок.

- У меня папа строитель. Под его контролем и с его помощью все получится, - говорит Настя.

Девушка работает консультантом в отделе социальной политики администрации Курильского городского округа.

- Работы много, но она захватывает, с людьми всегда интересно, - говорит Анастасия Шарафутдинова.

Она признается, что профессиональные знания экономиста помогают вести семейный бюджет.

- Зарплаты у нас хорошие, поэтому есть из чего откладывать и на будущую стройку, и на отдых. Нормально! - с заговорщицким видом улыбается молодая хозяйка.

Один раз в два года государство оплачивает островитянам билеты на материк и обратно. Поэтому "на юга" здешний народ летает активно.

- Мы там овощей и фруктов наедимся, и снова домой хочется,- говорят Шарафутдиновы.

…На Итурупе особая жизнь. Полная доверия и спокойствия. А с недавних времен - и комфорта.

Дороги Курильска оделись в добротный асфальт, в городе строят жилье, школы и детские сады. Есть роскошный бассейн, новый Дом культуры, всепогодный аэропорт, современный кинотеатр. Созданы замечательные условия для занятия спортом.

- Дороги, тротуары прекрасные. В обуви без каблуков редко из дома выхожу, - говорит Настя.

Здесь можно оставить машину возле магазина и не включать сигнализацию. Что такое угоны, тут понятия не имеют. Остров…

- Могу покупки в салон автомобиля положить и спокойно дальше продолжать шопинг, - замечает Настя.

Супруги заочно учатся в Казанском университете: он на бакалавра, она на магистра. Получают профессию менеджера.

В планах у Шарафутдиновых открыть свой бизнес на родном острове.

- Магазин косметики, например, - уточняет Настя.

Прямая речь

Вадим Рокотов, глава администрации Курильского городского округа:

- Люди - главная ценность нашего района. Они - та самая созидательная энергия, которой наполнена история Итурупа. На этой земле много замечательных жителей. Они отдают свою душу и силы на благо ее развития. Семья Шарафутдиновых представляет новое поколение курильчан. Руслан и Настя родились на острове, после учебы в вузах страны вернулись на малую родину, чтобы здесь жить, работать и растить будущих детей. Секрет счастливой жизни на Курилах в том, что мы - как одна семья. Вместе делаем наш остров уютнее и красивее и, куда бы ни уезжали, всегда возвращаемся к родным берегам. Семья Шарафутдиновых - яркий тому пример.