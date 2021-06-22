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22.06.2021 18:34

Частные клиники Чувашии подключились к единой инфосистеме

Текст: Сергей Кирсанов
Частные медицинские учреждения Чувашии подключаются к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). На данный момент в цифровое пространство вошли 35 клиник.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Такие данные озвучила директор медицинского информационно-аналитического центра минздрава Чувашии Светлана Ананьева в ходе круглого стола "Цифровая трансформация здравоохранения и новые подходы к качеству услуг", который состоялся в рамках Чебоксарского экономического форума "Чувашия. Трансформация".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чебоксарской агломерации начнут цифровизацию транспортной сферы

По ее словам, единая информационная система здравоохранения объединяет медицинские организации вне зависимости от формы собственности. Это позволяет повысить качество оказания медицинской помощи, так как врач получает больше сведений о здоровье пациента, об оказании ему услуг в других учреждениях.

Кроме того, ЕГИСЗ вводит общую классификацию всех медицинских услуг и общий формат электронных карт пациентов, создает общую базу всех медицинских работников и помогает всем гражданам РФ получать медицинские услуги через интернет. В ближайшей перспективе пациенты частных медорганизаций, участвующих в программе ОМС и включенных в ЕГИСЗ, смогут записаться к врачу через портал Госуслуг.

Участникам круглого стола продемонстрировали опыт внедрения электронной медицинской карты в одном из частных медцентров, а также центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ).

Цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы является одним из приоритетов развития Чувашии на ближайшие годы. Об этом глава республики Олег Николаев заявлял в ходе ежегодного послания Госсовету. Стратегия цифровой трансформации региона рассчитана до 2023 года и затрагивает сферы здравоохранения, образования и государственного управления.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев: Фиксируем позитивные изменения в рейтинге

Напомним, в феврале этого года Чувашия была признана одним из регионов-лидеров в рейтинге цифровой зрелости субъектов страны в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Регионы оценивались по таким показателям, как инфраструктура, включающая оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Кроме того, эксперты рассматривали предоставление электронных услуг и сервисов на портале госуслуг, внедрение централизованных информационных систем в регионе, а также межведомственное электронное взаимодействие.

К слову, в республике до конца этого года планируется создать более 400 автоматизированных рабочих мест для фельдшеров и оснастить все ФАПы доступом к интернету. По словам специалистов, медицинские работники в сельских населенных пунктах смогут выполнять "бумажную" работу в электронном виде, что значительно сэкономит силы и позволит больше времени уделить пациентам.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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