1 июня Госдума России приняла поправки в закон о газоснабжении, предусматривающий бесплатное подключение потребителей к газораспределительным сетям. 11 июня президент страны Владимир Путин подписал этот закон. В чем его суть, насколько востребована такая мера, как новшество изменит жизнь владельцев домохозяйств, на "Деловом завтраке" корреспонденту "Российской газеты" рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Рафаэль Мирхатимович, вопрос "последней мили" существует практически с самого начала массовой газификации. Насколько велик масштаб?

Рафаэль Марданшин: Проблема серьезная: практически каждый раз, бывая в своем избирательном округе, мы слышим о трудностях с газификацией, причем не только во вновь построенных населенных пунктах, но и в тех, которые существуют давно, где люди до сих пор отапливают дома углем или дровами. И им обидно, что рядом проходит газопровод, а у них газа нет. Большое количество людей по всей России, особенно проживающих в сельской местности, не могут подключиться к газу. Причины разные: нет денег или технической возможности. Многие вынуждены брать кредиты, чтобы подключиться к газораспределительной системе. Это обходится в круглую сумму - до нескольких сот тысяч рублей.

В некоторых районах республики уровень газификации не превышает 30 процентов. И это в XXI веке в стране, где природный газ добывается в колоссальных объемах, его отправляют за рубеж в разные страны, а свои граждане отапливают жилища дровами или углем. Совершенно очевидно, что так быть не должно.

Тем не менее так было десятилетиями. И только сейчас "лед тронулся". Что послужило толчком?

Рафаэль Марданшин: 21 апреля 2021 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств, расположенных в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Он сказал буквально следующее: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.

Госдума довольно быстро приняла закон. Были какие-то дискуссии, столкновение разных точек зрения?

Рафаэль Марданшин: Дискуссии были, но закон приняли в кратчайшие сроки, так как все понимали, что проблему надо решать. Она остро ощущается, в том числе и в новых микрорайонах, где люди получают земельные участки, строят дома, готовы в них жить, но не могут заселиться, потому что нет инженерных коммуникаций, в первую очередь, газовых сетей. С электричеством и водой гораздо проще. Получается, что государство поддерживает молодые или многодетные семьи, люди вкладывают деньги, берут ипотеку, но годами ждут газификации. Конечно, это вызывает недовольство граждан, которые обращаются со своими проблемами в различные инстанции, и к депутатам тоже.

Расскажите, пожалуйста, подробнее, что предусматривает закон.

Рафаэль Марданшин: Закон устанавливает институт операторов газификации - будет единый оператор и региональные. Это предприятия в структуре "Газпрома". В Башкортостане - "Газпром Межрегионаз". Они и возьмут на себя бремя расходов. Компенсировать затраты на техприсоединение населения к сетям газоснабжения газовики могут за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа к другим потребителям.

Региональный оператор может привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Благодаря этому тарифы для населения не вырастут выше уровня инфляции. Услуги населению по подключению к газу будут оказываться по принципу одного окна. Подведение газа без привлечения средств граждан должно осуществляться на основании комплексных договоров.

Много ли ограничений для бесплатного подведения газовой трубы к границе домохозяйства?

Рафаэль Марданшин: Конкретные условия будут разработаны в подзаконных актах. Но в общих чертах они таковы: труба должна находиться от дома на расстоянии не более 200 метров, а дом - потреблять максимум семь кубометров газа в час.

Как вы в целом оцениваете значение поправок в закон о газификации?

Рафаэль Марданшин: Это попытка исправить нерыночную ситуацию, которая сложилась в этой сфере. Мы уже несколько десятилетий живем в условиях рыночной экономики, и отношения с таким монополистом, как "Газпром", тоже должны строиться на рыночных принципах. Иначе получается парадоксальная ситуация: "Газпром" - продавец, готовый реализовать свой товар, но только если покупатель выполнит ряд условий. Хотите получить газ - протяните трубы за свой счет, а мы будем вам поставлять газ и потом каждый месяц брать с вас деньги. Но бизнес так не строится. Сначала нужно за свои средства создать инфраструктуру, где есть высокий неудовлетворенный спрос. Для компании выгодно провести газ в места компактной застройки и получать гарантированную плату за поставленный ресурс. Всем хорошо: и людям, у которых появляются нормальные бытовые условия, и поставщику газа, который продает свой товар. Ведь частный сектор - исправный плательщик за услуги. Именно поставщики должны быть заинтересованы в таком подходе, более рыночном и более человечном.

Для газовиков это выгодно и по другим причинам. Как говорилось при обсуждении законопроекта, сейчас средняя загрузка газораспределительных станций на уровне 22 процентов. Из четырех тысяч станций на проектной мощности работают только 390. Новации решат проблему загрузки имеющихся мощностей. В целом вырастет и уровень газификации За последние 15 лет он поднялся с 60 до 72 процентов, а к 2030 году должен достигнуть 83 процентов.

Закон принят 1 июня, а когда он заработает в полную силу?

Рафаэль Марданшин: Многое зависит от подзаконных актов, постановлений, регламентов, которые принимает правительство. До 1 ноября работа над механизмом реализации закона должна быть завершена. Но процесс догазификации начнется не одновременно по всей стране, а постепенно, вначале - в пилотных регионах, а по мере апробации, отработки проблемных моментов, - повсеместно. Такой подход хорошо себя зарекомендовал при принятии закона о самозанятых. Сначала его реализовали в трех регионах, а когда стало видно, что он работает и востребован, то запустили по всей стране.

На первых порах может сложиться ситуация, когда собственники домов массово начнут подавать заявки на подключение газа, а оператор не успеет весь объем работ выполнить в кратчайшие сроки. Поэтому, в соответствии с законом, срок догазификации продлен до 2023 года.

Ключевой вопрос

Не ко всем населенным пунктам экономически целесообразно прокладывать газовые трубы. Таких много в труднодоступных местах, где горы, леса. Но люди там живут. Им-то что делать: так и заготавливать дрова или есть другой выход?

Рафаэль Марданшин: Выход есть - использовать сжиженный газ. В таких поселках, куда слишком дорого и технически сложно тянуть газовые трубы, можно построить хранилища, закачивать туда энергоноситель и по локальным сетям распределять по домохозяйствам. Это хорошая альтернатива централизованной газификации. Думаю, что такую практику можно внедрить и в нашей республике.

Цифра

22 процента составляет средняя загрузка газораспределительных станций.