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22.06.2021 15:55
Рубрика: Власть

Губернатор Оренбуржья обязал чиновников сделать прививку от COVID-19

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер поручил всем сотрудникам областных министерств и местных администраций в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, он призвал сделать это всех, кому по работе приходится много общаться с людьми.

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Как сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, такое заявление Денис Паслер сделал на сегодняшнем заседании регионального кабмина. Глава местного минздрава Татьяна Савинова отметила, что в последние дни статистика зараженных вновь поползла вверх. Хотя в ряде территорий доля жителей, сделавших прививку, приближается к 50 процентам, в городах этот процесс идет медленнее. Многих останавливает заблуждение, что наличие антител - это противопоказание к вакцинации.

- У меня тоже на момент вакцинации был высокий титр антител. Тем не менее, никаких побочных эффектов я не испытал. Совсем недавно я прошел повторную вакцинацию, - рассказал Денис Паслер. - Считаю, что это касается всех государственных и муниципальных служащих, социальных работников, педагогов, врачей - они каждый день общаются с множеством людей, и не могут подвергать никого опасности.

В эту категорию губернатор включил также работников сферы обслуживания, общественного транспорта, сотрудников театров, библиотек, кинотеатров, детских игровых комнат. Он подчеркнул, что сделать прививку нужно в самое ближайшее время - только тогда регион сможет избежать локдауна.

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- У нас есть небольшой временной запас, чтобы переломить ситуацию, - констатировал Паслер. - Одними из первых в стране мы начали снимать "коронавирусные" ограничения, и мне бы очень не хотелось снова их вводить. Избежать этого поможет только вакцинация. Сейчас все в руках жителей, и представители органов власти, я надеюсь, подадут достойный пример.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Вакцинация от коронавируса

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