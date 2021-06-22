Губернатор Оренбуржья обязал чиновников сделать прививку от COVID-19

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер поручил всем сотрудникам областных министерств и местных администраций в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, он призвал сделать это всех, кому по работе приходится много общаться с людьми.

Как сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, такое заявление Денис Паслер сделал на сегодняшнем заседании регионального кабмина. Глава местного минздрава Татьяна Савинова отметила, что в последние дни статистика зараженных вновь поползла вверх. Хотя в ряде территорий доля жителей, сделавших прививку, приближается к 50 процентам, в городах этот процесс идет медленнее. Многих останавливает заблуждение, что наличие антител - это противопоказание к вакцинации.

- У меня тоже на момент вакцинации был высокий титр антител. Тем не менее, никаких побочных эффектов я не испытал. Совсем недавно я прошел повторную вакцинацию, - рассказал Денис Паслер. - Считаю, что это касается всех государственных и муниципальных служащих, социальных работников, педагогов, врачей - они каждый день общаются с множеством людей, и не могут подвергать никого опасности.

В эту категорию губернатор включил также работников сферы обслуживания, общественного транспорта, сотрудников театров, библиотек, кинотеатров, детских игровых комнат. Он подчеркнул, что сделать прививку нужно в самое ближайшее время - только тогда регион сможет избежать локдауна.

- У нас есть небольшой временной запас, чтобы переломить ситуацию, - констатировал Паслер. - Одними из первых в стране мы начали снимать "коронавирусные" ограничения, и мне бы очень не хотелось снова их вводить. Избежать этого поможет только вакцинация. Сейчас все в руках жителей, и представители органов власти, я надеюсь, подадут достойный пример.