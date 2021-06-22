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22.06.2021 12:02

Ладыков призвал не допустить ухудшения ситуации по COVID-19

Текст: Сергей Кирсанов
С призыва задуматься о своем здоровье и пройти вакцинацию начал еженедельную планерку глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как сообщила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Вера Головач обозначила, ситуация в республике усугубляется.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Установлено, что чаще всего болеют люди трудоспособного возраста с 18 до 60 лет. Свободный коечный фонд на сегодня в больницах города составляет 94 койки, более 1200 занято. Минздрав Чувашии начал развертывание дополнительного коечного фонда. На сегодняшний день в регионе зафиксированы иные штаммы вируса: кроме британского на прошлой неделе начался приток индийского, - заявила представитель Роспотребнадзора.

По словам замглавы администрации по социальным вопросам Ольги Чепрасовой, для формирования коллективного иммунитета в Чебоксарах должно быть привито 254 тысячи человек. На сегодняшний день вакцинирование прошли около 51 тысячи жителей столице Чувашии, в целом по республике - 130 тысяч человек.

Алексей Ладыков призвал задуматься об ухудшении ситуации и пройти вакцинацию.

- Неужели мы хотим повторения строгих ограничений прошлого года, когда предприятия торговли, общественного питания не имели возможности работать, были закрыты кинотеатры, спортзалы, детские площадки, парки, скверы, все центры досуга, не было возможности проводить мероприятия? Разве к этому мы хотим вернуться? Прошу всех задуматься об этом и пройти вакцинацию, - отметил сити-менеджер.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Сам глава администрации сообщил на своей странице в Instagram, что ввел первый компонент прививки. По его словам, процедура заняла не более 15 минут, а следующий компонент он должен будет получить ближе к середине июля.

В Чебоксарах развернуты мобильные пункты вакцинации: на территории рынка "Николаевский", ул. Николаева, д. 14б, а также в здании многофункционального центра (МФЦ) на Эгерском бульваре, 36.

Кроме того, в администрации города пояснили, что организовать вакцинацию непосредственно на рабочем месте может каждый работодатель, который обратится в минздрав республики или в администрацию Чебоксар. Процедура ничем не отличается от вакцинации в поликлинике. Перед прививкой проводится и осмотр и консультация врача-терапевта.

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