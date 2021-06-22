Названы сроки прибытия скоростных судов "Валдай" в Чувашию

Первое судно на подводных крыльях "Валдай" прибудет в Чувашию на День республики, 24 июня. Об этом заявил вице-премьер региона Дмитрий Краснов.

По его словам, после прибытия катера необходимо будет провести регламентные процедуры прежде, чем поставить его на маршрут. Еще два судна планируется получить до конца навигационного периода, что, по словам Краснова, довольно оперативно, так как некоторые регионы ожидают поставок два-три года.

Вице-премьер сообщил, что в течение этого сезона "Валдай" будет курсировать по маршруту до Казани. Стоимость билетов составит около 800 рублей в одну сторону. В зависимости от популярности подобных рейсов будут разрабатываться и другие маршруты, включая до Нижнего Новгорода.

Краснов отметил, что остановки в других городах - Мариинском Посадке и Козловке - не будут осуществляться до обустройства необходимой инфраструктуры.

Напомним, о приобретении современных судов для развития речного туризма в республике глава Чувашии Олег Николаев договорился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным договорился в октябре прошлого года. В результате регион получил льготное финансирование из федерального бюджета на компенсацию части расходов через лизинговые механизмы.

По мнению Николаева, приобретение современных судов даст импульс, в частности, малым историческим городам республики. Речной туризм позволит не только поддерживать в надлежащем состоянии исторически значимые объекты, но и создаст новые рабочие места - крупных промышленных предприятий в этих населенных пунктах нет.