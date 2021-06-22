Николаев: Креативный подход открывает возможности для экономики

Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в стратегической сессии "Креативная экономика - новый вектор развития региона", которая состоялась в рамках Чебоксарского экономического форума "Чувашия. Трансформация". По его словам, подобный подход открывает новые возможности для экономического, инвестиционного развития, а также для развития территорий.

Николаев отметил, что правительство республики заинтересовано в выработке современных механизмов для реализации возможностей региона и их внедрении на практике. Особый упор делается на цифровизацию и новые продукты интеллектуального труда и творчества в самых различных областях и сферах жизни. По мнению главы региона, в рамках креативной экономики формируются новые экономические модели, типы социальных отношений, культурные парадигмы, в том числе с учетом многовековых традиций и обычаев чувашского народа.

По видеосвязи участников сессии приветствовал депутат Госдумы России Анатолий Аксаков. Он рассказал о планах создания в Заволжском районе Чебоксар смарт-города, где будут заниматься продвижением и развитием цифровых технологий.

- У нас есть много точек роста и в промышленности, которые будут требовать, чтобы появлялись идеи для дальнейшей реализации, - отметил депутат.

По словам зампредседателя Кабинета министров Чувашии-министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, у республики имеется по в недостаточной степени реализованный потенциал креативной экономики. В этой сфере в регионе сейчас заняты около семи тысяч человек. Доля креативных индустрий составляет около трех процентов от валового регионального продукта (ВРП), в натуральном выражении ее выручка составляет около 16 миллиардов рублей.

По оценкам Агентства стратегических инициатив, на данный момент наибольший экономический эффект от креативных индустрий достигается в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также Ядринском, Мариинско-Посадском и Ибресинском районах. По суммарной выручке лидируют отрасли научных исследований и разработок (4,8 миллиарда рублей), архитектура (4,6 миллиарда рублей) и разработка программного обеспечения (3,9 миллиарда рублей).

Во время стратегической сессии участники в составе команд разрабатывали проекты образа будущего Чувашии, сформулировали концепции создания и перспективного развития Центра креативной экономики региона, определяли условия, необходимые для его непрерывного развития и совершенствования. Рассмотрены также вопросы создания дополнительных условий для построения современных коммуникаций, обеспечивающих формирование инициативных проектов, объединение ресурсов государственно-частного партнерства и усилий в их реализации.

Так, например, проект в сфере образования, который подготовила группа под руководством основателя крупной IT-компании, направлен на подготовку ребят для высокотехнологичных отраслей. По словам главы Чувашии, образование имеет фундаментальное значение, и республика готова поддерживать такие проекты.

- Такая работа в Чувашии уже ведется. Но не по пути создания специальной школы, а по пути специализации детей в уже работающих школах. При этом наша задача - как можно раньше определить способности и наклонности ребенка, в том числе определить тех детей, которых принято называть одаренными, а дальше уже, исходя из этих интересов, мы предоставляем возможность развиваться по конкретным видам, - пояснил Николаев.

Проект, призванный включить Чебоксары в число городов, которые считаются лучшими и самыми удобными для удаленной работы и фриланса, вливается в стратегию развития, которая уже разработана органами власти региона.

- Идея интересная. Мы можем выиграть за счет чистой экологии, условий жизни. Сегодня есть механизм соглашения о поощрении капиталовложений. И мы с инвестором можем договориться о продвижения проекта, - отметил глава Чувашии.

В числе предложенных участниками проектов также были центр сбора и переработки сельскохозяйственной продукции, предложения по развитию инфраструктуры для развития въездного туризма и в продолжение концепции создания смарт-города. В частности, одним из градообразующих элементов "умного города" рассматривается открытие IT-cтартап-студии, которая позволит "вырастить" 100 стартапов в течение десяти лет. Напомним, цифровизацию всех процессов жизнедеятельности глава региона назвал "сквозной темой для работы" в ежегодном Послании Госсовету республики.

- Радует, что мы с вами движемся в одном направлении. Мы открыты и готовы сотрудничать. Наша задача вовлечь в креативную экономику больше участников, организовать четкие коммуникации, поскольку "выгодно продавать выгодно", - подчеркнул Николаев.

Он также добавил, что каждое прозвучавшее на сессии мнение будет проанализировано и учтено для дальнейшего использования. В целом, по мнению участников форума, креативная индустрия является для Чувашии фактором, который поможет достичь стратегических экономических целей.