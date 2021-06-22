ОЭЗ "Тольятти" подтвердила соответствие национальным стандартам

Новости

"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 17:46
Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования 17:39
Член комитета по этике РФС предложил уменьшить зарплату футболистам 17:33
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе 17:31
Меркель повторно вакцинировалась от COVID-19 17:16
В Москву поступит вакцина для мигрантов "Спутник Лайт" 17:00
Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за аномальной жары 16:55
Врач дала пять советов для продления жизни на десять лет 16:50
В Москве пункты вакцинации от коронавируса будут работать до последнего пациента 16:48
В Болгарии опасаются роста влияния Турции 16:38
В Татарстане в ДТП с "Газелью" погиб ребенок 16:37
В 2021 году вакцинируют не менее 60 процентов сотрудников МВД 16:36
Ракова заявила об ограничении поставок вакцин от коронавируса в Москву 16:36
Компания Маска пообещала к осени обеспечить мир беспроводным интернетом 16:23
Ракова: У плановых больных перед госпитализацией будут проверять прививку от коронавируса 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 17:37
Рубрика: Экономика

ОЭЗ "Тольятти" подтвердила соответствие национальным стандартам

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" успешно прошел сертификацию, которую проводит уполномоченный орган - Ассоциация индустриальных парков (АИП).
Фото: Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: Фото: ОЭЗ "Тольятти"

Процедура является добровольной и осуществляется по заявке конкретного парка. Соответствующую заявку в этом году подала и особая экономическая зона "Тольятти".

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" за первый квартал выросла на 32%

После изучения необходимого пакета документов, эксперты АИП лично ознакомились с работой индустриального парка, затем коллегиально, путем голосования на заседании экспертной комиссии, приняли положительное решение о выдаче сертификата ОЭЗ "Тольятти". Особая экономическая зона подтвердила соответствие национальным стандартам.

- Задача регионального правительства - создать в Самарской области лучшие условия для инвесторов. И мы должны быть уверены в том, что на наших инвестиционных площадках соблюдаются высокие стандарты, основанные на применении лучших российских и мировых практик. Добровольная сертификация АИП подтвердила, что индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем обязательным требованиям национального стандарта, разработанного Минпромторгом России. Высокий уровень организации работы подтверждают и сами инвесторы - в настоящее время уже пять компаний приняли решение о реализации своих проектов на территории нашего индустриального парка, - рассказал о работе площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сертификация АИП делает оценку индустриальных парков более прозрачной для инвесторов и потенциальных резидентов. Разработанный стандарт формирует общие требования к инфраструктуре и уровню услуг, которые представлены в индустриальном парке. В частности, в числе обязательных требований значатся возможность доступа магистрального автотранспорта, наличие управляющей компании, концепции развития индустриального парка, а также доступной инженерной инфраструктуры и оформленных земельных участков, подготовленных для строительства.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Новые инвесторы ОЭЗ "Тольятти" создадут более 1300 рабочих мест

- Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем требованиям для комфортного размещения резидентов и выгодного развития бизнеса. Только на первом этапе мы намерены построить более 11 тысяч квадратных метров производственных площадей для инвесторов, на втором этапе - свыше 50 тысяч квадратных метров. Возможность долгосрочной аренды готовых помещений, стоимость которых составляет 300 рублей за квадратный метр в месяц, позволяет инвестору существенно сократить сроки запуска ноовго производства", - рассказал генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Новым драйвером интереса к ОЭЗ "Тольятти" стало строительство железнодорожной ветки, которая будет завершена до конца года. Ранее эксперты высоко оценили спектр развития услуг и сервисов, предоставляемых действующим резидентам ОЭЗ "Тольятти". Она получила высшую оценку в рамках ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности индустриальных парков России. Специалисты отметили привлекательность размещения производств на территории площадки с точки зрения транспортной доступности, обеспеченность человеческими ресурсами, наличие действующих законодательных преференций для резидентов, а также уровень развития региона в целом. По итогам исследования высшие оценки по клиентоориентированности менеджмента УК и инвестиционному потенциалу получили только четыре площадки, среди которых - ОЭЗ "Тольятти".

Напомним, индустриальный парк был создан на территории ОЭЗ "Тольятти" в августе 2019 года. Предоставление производственных площадей позволяет привлекать компании, которые не готовы вкладываться в строительство и желают запустить предприятия в кратчайшие сроки в оснащенных корпусах. Сопровождение проектов от подачи заявки до запуска предприятия осуществляет Агентство по привлечению инвестиций. Все услуги доступны в режиме одного окна.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Кремль поддерживает новые антиковидные меры Москвы
"Прямая линия" Путина пройдет без аудитории в студии
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
В Москве пункты вакцинации от коронавируса будут работать до последнего пациента
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени