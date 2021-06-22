ОЭЗ "Тольятти" подтвердила соответствие национальным стандартам

Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" успешно прошел сертификацию, которую проводит уполномоченный орган - Ассоциация индустриальных парков (АИП).

Процедура является добровольной и осуществляется по заявке конкретного парка. Соответствующую заявку в этом году подала и особая экономическая зона "Тольятти".

После изучения необходимого пакета документов, эксперты АИП лично ознакомились с работой индустриального парка, затем коллегиально, путем голосования на заседании экспертной комиссии, приняли положительное решение о выдаче сертификата ОЭЗ "Тольятти". Особая экономическая зона подтвердила соответствие национальным стандартам.

- Задача регионального правительства - создать в Самарской области лучшие условия для инвесторов. И мы должны быть уверены в том, что на наших инвестиционных площадках соблюдаются высокие стандарты, основанные на применении лучших российских и мировых практик. Добровольная сертификация АИП подтвердила, что индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем обязательным требованиям национального стандарта, разработанного Минпромторгом России. Высокий уровень организации работы подтверждают и сами инвесторы - в настоящее время уже пять компаний приняли решение о реализации своих проектов на территории нашего индустриального парка, - рассказал о работе площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сертификация АИП делает оценку индустриальных парков более прозрачной для инвесторов и потенциальных резидентов. Разработанный стандарт формирует общие требования к инфраструктуре и уровню услуг, которые представлены в индустриальном парке. В частности, в числе обязательных требований значатся возможность доступа магистрального автотранспорта, наличие управляющей компании, концепции развития индустриального парка, а также доступной инженерной инфраструктуры и оформленных земельных участков, подготовленных для строительства.

- Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем требованиям для комфортного размещения резидентов и выгодного развития бизнеса. Только на первом этапе мы намерены построить более 11 тысяч квадратных метров производственных площадей для инвесторов, на втором этапе - свыше 50 тысяч квадратных метров. Возможность долгосрочной аренды готовых помещений, стоимость которых составляет 300 рублей за квадратный метр в месяц, позволяет инвестору существенно сократить сроки запуска ноовго производства", - рассказал генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Новым драйвером интереса к ОЭЗ "Тольятти" стало строительство железнодорожной ветки, которая будет завершена до конца года. Ранее эксперты высоко оценили спектр развития услуг и сервисов, предоставляемых действующим резидентам ОЭЗ "Тольятти". Она получила высшую оценку в рамках ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности индустриальных парков России. Специалисты отметили привлекательность размещения производств на территории площадки с точки зрения транспортной доступности, обеспеченность человеческими ресурсами, наличие действующих законодательных преференций для резидентов, а также уровень развития региона в целом. По итогам исследования высшие оценки по клиентоориентированности менеджмента УК и инвестиционному потенциалу получили только четыре площадки, среди которых - ОЭЗ "Тольятти".

Напомним, индустриальный парк был создан на территории ОЭЗ "Тольятти" в августе 2019 года. Предоставление производственных площадей позволяет привлекать компании, которые не готовы вкладываться в строительство и желают запустить предприятия в кратчайшие сроки в оснащенных корпусах. Сопровождение проектов от подачи заявки до запуска предприятия осуществляет Агентство по привлечению инвестиций. Все услуги доступны в режиме одного окна.