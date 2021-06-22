Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии вакцинировался

Врио главы Мордовии Артем Здунов, ранее перенесший COVID-19, вакцинировался от коронавируса.

Об этом лидер региона сообщил в своем Instagram.

"Сегодня привился "Спутником V". Чувствую себя хорошо, - поделился Здунов. - Коронавирусом я переболел, есть антитела. Но прививка необходима независимо от уровня титров".

Врио главы РМ призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это: "Так мы заботимся о себе, о людях, которые рядом с нами, о медицинских работниках. Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье нашим близким".

По данным республиканского оперштаба, за период пандемии в Мордовии зафиксировано 21593 случая коронавируса, 19333 человека выздоровели, 312 - умерли от коронавируса как основной причины.