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22.06.2021 14:13
Рубрика: Происшествия

Под Казанью подросток за рулем авто сбил ребенка

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело о ДТП, в котором подросток за рулем автомобиля сбил ребенка.

СК возбудил дело после ДТП с детьми под Туапсе

Авария произошла в поселке Боровое Матюшино под Казанью. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как "ВАЗ-2105" проезжает мимо идущего по противоположной обочине ребенка. Машина остановилась, начала движение задним ходом, наехала на пешехода, а затем уехала.

- В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой неустановленное лицо в селе Матюшино Лаишевского района совершает наезд на подростка, после чего скрывается в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", - цитирует сообщение республиканского СК РИА Новости.

Пострадавший получил ушибы и ссадину. По данным ведомства, находившийся за рулем ребенок рассказал, что хотел подъехать к сверстнику, чтобы поговорить, но не справился с управлением. По его словам, он уехал, увидев, что пострадавший поднялся на ноги.

В настоящее время следователи устанавливают человека, который обучил подростка вождению и незаконно передал ему машину в управление. Кроме того, выясняется местонахождение автомобиля, он, как оказалось, зарегистрирован на пожилую жительницу другого региона.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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