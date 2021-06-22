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Рубрика: Экономика

Самарской области повысили кредитный рейтинг

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Международное рейтинговое агентство "Moody"s Investors Service" повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень - с уровня "Ва2" до уровня "Ва1" с прогнозом "стабильный".
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Высокий кредитный рейтинг - это положительная оценка уровня и динамики развития региона, а также важнейший критерий надежности выпускаемых субъектом РФ долговых обязательств, который используется при сравнении ценных бумаг как объектов инвестирования.

Фото: iStock
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Эксперты аналитического агентства к числу положительных отнесли такие факторы, как хорошие показатели сбалансированности областного бюджета, взвешенная политика по управлению ликвидностью, умеренная долговая нагрузка и достаточно равномерное распределение долга по срокам. Аналитики подтвердили, что Самарская область является одним из наиболее промышленно развитых и динамично развивающихся регионов России. По уровню кредитного рейтинга по шкале Moody"s регион занимает лидирующие позиции, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Высокая оценка международных экспертов является свидетельством планомерного улучшения инвестиционного климата в Самарской области. Здесь создана эффективная система взаимодействия с инвесторами в режиме одного окна. Сопровождение проектов осуществляет специально созданное Агентство по привлечению инвестиций. Переход на новый уровень кредитоспособности станет еще одним вкладом в повышение интереса частного бизнеса к региону.

- Мы уделяем особое внимание развитию инвестиционных площадок, созданию комфортных условий для предпринимателей, поддерживаем наших российских и зарубежных партнеров на всех этапах реализации проектов, - говорит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы активно привлекаем инвесторов на наши территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске. Делаем все для усиления позиций особой экономической зоны "Тольятти", где на днях запустим еще один высокотехнологичный завод. Мы расширяем линейку индустриальных парков, создаем благоприятную среду для реализации инновационных проектов на площадке технопарка "Жигулевская долина". Все эти инструменты позволяют нам эффективно работать с инвесторами, запускать новые производства, тем самым увеличивая поступление налогов в региональный бюджет, создавая новые рабочие места для жителей Самарской области.

Напомним, по итогам 2020 года Самарская область поднялся на 14 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и сегодня занимает 8-ю строчку.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Регион также является абсолютным лидером по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства. Весной этого года два проекта вошли в список лучших мировых практик премии Организации Объединенных Наций. Одним из них стал проект строительства моста через Волгу в районе села Климовка Шигонского района. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Вторым проектом, отмеченным комиссией ООН, стал действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре.

Флагманская инвестплощадка региона ОЭЗ "Тольятти" входит в тройку лучших площадок страны. Статус резидента здесь получили 29 российских и зарубежных компаний разных отраслей промышленности. Уже в этом году инвесторы смогут начать отгружать продукцию по железнодорожной ветке, которая строится под потребности крупных резидентов.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" также входит в тройку самых эффективных технопарков России. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Они создали свыше двух тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

Сегодня 82 компании являются резидентами территорий опережающего социально-экономического развития - этот режим действует в Тольятти и Чапаевске. Инвесторы уже запустили 49 производств, создали свыше шести тысяч рабочих мест. Общий объем средств, вложенных резидентами ТОСЭР в реализацию инвестпроектов, составил 18,8 миллиарда рублей. По итогам прошлого года тольяттинская ТОСЭР вошла в десятку лучших территорий опережающего развития. Тольятти был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство.

В регионе активно растет сеть индустриальных парков. Сейчас для размещения производств и логистических центров действуют три промпарка: "Преображенка", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Кроме того, идет освоение земельного участка под создание второй очереди промпарка "Преображенка", куда готов заходить бизнес. Планируется, что уже в начале осени площадка будет официально открыта для инвесторов.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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