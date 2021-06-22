Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за аномальной жары

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за установившейся аномально жаркой погоды.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, среднесуточные температуры на территории республики превышают климатическую норму на 9 и более градусов.

По данным метеорологов, аномальная жара в республике сохранится минимум до 27 июня, воздух будет прогреваться до 31-36 градусов. При этом в некоторых районах не исключается кратковременный дождь.

Кроме того, местами в республике сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов.