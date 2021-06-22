В Башкортостане изъяли 180 тысяч пачек контрафактных сигарет

В МВД России сообщили о перекрытии канала поставки в республику Башкортостан немаркированной табачной продукции.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, задержаны участники межрегиональной группы, которые незаконно приобретали, перевозили, хранили и сбывали табачную продукцию. Оптовые партии произведенных в одной из стран ближнего зарубежья сигарет без нанесения информации, предусмотренной российским законодательством, нелегально ввозились из Челябинской области и распространялись на территории Башкортостана.

В ходе обысков полицейские обнаружили более 180 тысяч контрафактных пачек сигарет общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей. Изъяли более 5 миллионов рублей, компьютерную технику, средства связи, документацию, два нарезных ружья и более 200 патронов.

Задержаны шесть подозреваемых. С них взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.