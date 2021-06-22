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Рубрика: Культура

Променад за час до полуночи по кольцевому маршруту

Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 136(8487)
В Казани появился необычный театральный трамвай. Вместо декораций - виды из окна, вместо живых актеров - голоса в наушниках. Аудиоспектакль-променад нельзя назвать развлечением, это, скорее, драматическое действие. Несмотря на то что премьера состоялась на днях, билеты на лето в кассе казанского ТЮЗа уже не купить. Корреспондент "РГ" стал одним из первых в городе, кто оценил данное ноу-хау.
Каждый пассажир трамвайного маршрута «пятерочка», надев наушники, становится участником аудиопроменада. Фото: Рамис Назмиев Каждый пассажир трамвайного маршрута «пятерочка», надев наушники, становится участником аудиопроменада. Фото: Рамис Назмиев
Каждый пассажир трамвайного маршрута «пятерочка», надев наушники, становится участником аудиопроменада. Фото: Рамис Назмиев

Первоначально эта история готовилась для Краснодара, но из-за того, что в городе нет уникального кольцевого трамвайного маршрута, действие пришлось перенести в столицу Татарстана.

Фото: Андрей Парфенов
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Казанская "пятерочка" - самый длинный в России внутригородской кольцевой маршрут. Его протяженность - 32 километра, время проезда в дневное время - 2 часа 10 минут. Чтобы избежать плотного трафика и пробок, было принято решение начинать представление в 23.00.

По пустым проспектам трамвай может проехать по маршруту за полтора часа. Отсюда и возрастной ценз спектакля - 18+, хотя никакого взрослого контента и в помине нет. А режиссер Родион Букаев приглашает на просмотр целыми семьями.

После того как зрителям выдают наушники и они рассаживаются по своим местам, свет в салоне гаснет. Становится темно, как в зрительном зале. Пассажиры отправляются в путешествие по ночному городу, а экскурсовод рассказывает о малоизвестных фактах из истории столицы Татарстана. Но в какой-то момент в наушниках возникают помехи, и в повествование врывается голос молодого человека, Александра Белова.

- Короче, я тут застрял и мне нужна помощь. Этот трамвай - он не здесь и не сейчас для меня. Вы меня не бойтесь, если что пойдет не так, я канал связи отдам обратно дяденьке-экскурсоводу. Вы же меня не видите, а я летаю тут между вами...

Две истории идут параллельно друг с другом. Экскурсовод повествует об интересных событиях и фактах, связанных со столицей Татарстана, а Александр Белов рассказывает о своей жизни. Декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, которые зрители наблюдают из окна.

- История Александра цепляет тем, что она настоящая, - говорит автор пьесы Зоя Рутер. - Когда мы с вами ездим по городу в обычное время и слышим обрывки разговоров, у нас это вызывает определенные эмоции. Здесь это калейдоскоп воспоминаний, который, согласно сюжетной идее, распределен по маршруту. И каждый раз мы сталкиваемся с новой гранью этого героя. Начинаем ему сопереживать, иногда он нас раздражает, и мы ведем с ним внутренний спор. И здесь огромную роль играет сама атмосфера.

Фото: Валерио Патрукко
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В результате такого необычного формата получается погружение в атмосферу города через судьбу конкретного молодого человека. Автор как будто специально расставляет знаки для зрителя, чтобы у него возникли собственные ассоциации и воспоминания, связанные с Казанью. И это лишь усиливает драматический эффект. Финал повествования открытый, и зрителю самому решать, счастливым он будет или нет.

Аудиопроменад состоит не из единого записанного трека, а из нескольких маленьких кусочков. Управляет ими специальный человек, спутниковой системе ГЛОНАС эту тонкую работу пока доверять нельзя. Водитель трамвая Лиля Горшкова является таким же действующим лицом спектакля, потому что в зависимости от повествования она может либо прибавить скорость, либо, наоборот, притормозить, чтобы зритель мог получше прочувствовать содержание.

- Само течение жизни сейчас требует от театра поиска новых форм, - говорит главный режиссер Родион Букаев. - У нашего юного зрителя культурные коды несколько иные, нежели были в нашем детстве. Поэтому необходимо пытаться найти общие системы художественного и выразительного понимания с современным поколением.

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