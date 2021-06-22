В Перми студенты колледжа напали с ножом на таксиста

Сотрудники полиции задержали трех студентов одного из пермских колледжей, которых обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью таксиста.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием установлено, что студенты вызвали такси и направились в сторону улицы Семченко. Когда водитель доставил их на место назначения заказа, они набросились на него и нанесли удары ножом. Раненого потерпевшего перенесли на заднее сидение иномарки. Позже один из злоумышленников сел за руль машины и компания отправилась кататься. В дальнейшем нападавшие бросили автомобиль с истекающим кровью потерпевшим.

Сотрудники полиции быстро определили личности злоумышленников. Двоих из них задержали во время лекций, третьего - возле собственного дома, когда он гулял с собакой. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении всех троих возбуждено уголовное дело.