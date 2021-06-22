В Самарской области сироты после совершеннолетия въезжают в новые квартиры. А там, где эта программа пробуксовывает, ситуацию под контроль берет Следственный комитет.

Предоставление жилья сиротам и переселение семей из аварийных домов происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Наташе Бороденко 20 лет, она сирота. Она уже получила ключи от своей первой в жизни квартиры. Новостройка расположилась неподалеку от дубовой рощи в поселке Стройкерамика под Самарой. Как и положено, девушке дали 33 квадратных метра со всеми удобствами, уже в чистовом варианте.

А в соседнем доме будет жить ее младший брат, 19-летний Виктор. Сейчас они учатся в Самарском политехническом колледже. Обитали в общежитии. "Очередь на квартиры продвинулась очень быстро. Мы даже не успели окончить колледж", - говорят брат с сестрой.

"Теперь у меня в жизни есть фундамент - своя квартира, - радуется Наташа. - Честно говоря, ипотеку я бы не стала брать. Это тяжело. Очень рада, что квартирный вопрос мне помогло решить государство". В этом году в области для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 908 миллионов рублей. На них купят 680 квартир.

В июне Наталья получит диплом политехнического колледжа. Впереди - переезд в новую квартиру, которую она как сирота получила бесплатно. И быстро

В Сенгилеевском районе Ульяновской области тоже выдают ключи от нового жилья детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. В 17 квартирах в доме по улице Красноармейской поселятся дети-сироты. 13 - уже сейчас. Остальные заедут в свои квартиры, когда им исполнится 18 лет.

Новоселы особо радуются, что квартиры уже с отделкой, есть газовая плита и котел, обустроена ванная комната. Можно сразу заезжать и жить. По словам и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, до конца года необходимо переселить 800 человек.

Но, к сожалению, не везде программа идет так гладко. В поселке Новая Майна Ульяновской области в ситуацию пришлось даже вмешаться правоохранительным органам.

Валерия Афонина росла без родителей, ее воспитала бабушка. Девушка окончила Димитровградский технический колледж. Восемнадцать ей исполнилось в 2012 году. Положенного по закону жилья пришлось ждать пять лет. Трехкорпусный дом в рабочем поселке Новая Майна приняли осенью 2017 года. "Я заселилась в феврале 2018 года. Было очень холодно, 10-15 градусов, - вспоминает Лера. - Спасали электрообогреватели. А во вторую зиму на полу в ванной полопался кафель. Оказалось, что он был положен прямо на голую землю", - рассказала Валерия корреспонденту "Российской газеты".

Ребята рассказывают, что от стен вместе с кусками гипсокартона отваливались радиаторы отопления и кухонные шкафы. На размещенные в соцсетях фото отреагировали в прокуратуре и Следственном комитете.

В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Следственном комитете говорят и о других непригодных для жилья "карточных домах", в частности в поселке Цильна. Беда не только с качеством, но и с количеством. "Установлено, что в прошлом году необходимо было обеспечить жильем 219 сирот, а реально его получили только 132", - сообщил "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления Следственного комитета России Евгений Словцов. И рассказал, что на реализацию программы предусматривалось более 207 миллионов рублей. Из-за срыва госконтрактов на приобретение квартир неосвоенными оказались 40,8 миллиона.

А корпуса в Новой Майне уже начали расселять. Обещают всем дать квартиры в этом году. "Но на данный момент закуплено только пять, а ребят - 20", - волнуется глава АНО защиты интересов сирот "Академия сирот" Анастасия Смывалова. Разумеется, вопросы, почему так получилось, следует задать не только нечистым на руку застройщикам. Ведь непригодные для проживания дома принимали конкретные чиновники.