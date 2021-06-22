Новости

В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 22.06.2021
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 22.06.2021
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 22.06.2021
Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита 22.06.2021
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 22.06.2021
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 22.06.2021
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 22.06.2021
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 22.06.2021
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 22.06.2021
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 22.06.2021
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 22.06.2021
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 22.06.2021
Британия построит две военные базы на Украине 22.06.2021
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 22.06.2021
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 21:20
Рубрика: Общество

Теперь у меня в жизни есть фундамент

Текст: Анна Шепелева, Алексей Юхтанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
В Самарской области сироты после совершеннолетия въезжают в новые квартиры. А там, где эта программа пробуксовывает, ситуацию под контроль берет Следственный комитет.

Предоставление жилья сиротам и переселение семей из аварийных домов происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

На Урале сирота получит компенсацию за не выделенную по суду квартиру

Наташе Бороденко 20 лет, она сирота. Она уже получила ключи от своей первой в жизни квартиры. Новостройка расположилась неподалеку от дубовой рощи в поселке Стройкерамика под Самарой. Как и положено, девушке дали 33 квадратных метра со всеми удобствами, уже в чистовом варианте.

А в соседнем доме будет жить ее младший брат, 19-летний Виктор. Сейчас они учатся в Самарском политехническом колледже. Обитали в общежитии. "Очередь на квартиры продвинулась очень быстро. Мы даже не успели окончить колледж", - говорят брат с сестрой.

"Теперь у меня в жизни есть фундамент - своя квартира, - радуется Наташа. - Честно говоря, ипотеку я бы не стала брать. Это тяжело. Очень рада, что квартирный вопрос мне помогло решить государство". В этом году в области для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 908 миллионов рублей. На них купят 680 квартир.

В июне Наталья получит диплом политехнического колледжа. Впереди - переезд в новую квартиру, которую она как сирота получила бесплатно. И быстро

В Сенгилеевском районе Ульяновской области тоже выдают ключи от нового жилья детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. В 17 квартирах в доме по улице Красноармейской поселятся дети-сироты. 13 - уже сейчас. Остальные заедут в свои квартиры, когда им исполнится 18 лет.

Новоселы особо радуются, что квартиры уже с отделкой, есть газовая плита и котел, обустроена ванная комната. Можно сразу заезжать и жить. По словам и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, до конца года необходимо переселить 800 человек.

Но, к сожалению, не везде программа идет так гладко. В поселке Новая Майна Ульяновской области в ситуацию пришлось даже вмешаться правоохранительным органам.

Валерия Афонина росла без родителей, ее воспитала бабушка. Девушка окончила Димитровградский технический колледж. Восемнадцать ей исполнилось в 2012 году. Положенного по закону жилья пришлось ждать пять лет. Трехкорпусный дом в рабочем поселке Новая Майна приняли осенью 2017 года. "Я заселилась в феврале 2018 года. Было очень холодно, 10-15 градусов, - вспоминает Лера. - Спасали электрообогреватели. А во вторую зиму на полу в ванной полопался кафель. Оказалось, что он был положен прямо на голую землю", - рассказала Валерия корреспонденту "Российской газеты".

Калининградским сиротам вручили первые жилищные сертификаты

Ребята рассказывают, что от стен вместе с кусками гипсокартона отваливались радиаторы отопления и кухонные шкафы. На размещенные в соцсетях фото отреагировали в прокуратуре и Следственном комитете.

В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Следственном комитете говорят и о других непригодных для жилья "карточных домах", в частности в поселке Цильна. Беда не только с качеством, но и с количеством. "Установлено, что в прошлом году необходимо было обеспечить жильем 219 сирот, а реально его получили только 132", - сообщил "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления Следственного комитета России Евгений Словцов. И рассказал, что на реализацию программы предусматривалось более 207 миллионов рублей. Из-за срыва госконтрактов на приобретение квартир неосвоенными оказались 40,8 миллиона.

А корпуса в Новой Майне уже начали расселять. Обещают всем дать квартиры в этом году. "Но на данный момент закуплено только пять, а ребят - 20", - волнуется глава АНО защиты интересов сирот "Академия сирот" Анастасия Смывалова. Разумеется, вопросы, почему так получилось, следует задать не только нечистым на руку застройщикам. Ведь непригодные для проживания дома принимали конкретные чиновники.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область ПФО Ульяновская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода