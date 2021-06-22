В Татарстане в ДТП с "Газелью" погиб ребенок

11-летний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля и фургона "Газель" на трассе М-7 под Набережными Челнами.

Авария произошла около 10 утра на повороте в сторону поселка Тогаево. По предварительным данным, легковушка Hyundai выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фургоном.

Как сообщил старший помощник руководителя прокурора Татарстана Руслан Галиев, от полученных травм на месте скончался один ребенок. Также находившиеся в салоне иномарки двое детей 3 и 14 лет, а также женщина-водитель доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи.

В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.