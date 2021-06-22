В Удмуртии создали первый российский электротягач

Специалисты Сарапульского электрогенераторного завода (АО "СЭГЗ", Сарапул, Удмуртская Республика) разработали электротягач, способный транспортировать грузовые тележки общей массой до 7 тонн. Тягач спроектирован на базе серийной электротележки серии ЕТ, выпускаемой заводом.

Основные узлы и агрегаты новой машины производятся на предприятии. Большая часть комплектующих - российского производства. Современная просторная кабина и электроусилитель руля делают работу водителя комфортной. Тягач оснастили литий-железофосфатной аккумуляторной батареей с длительным сроком службы и большим диапазоном рабочих температур. Новая батарея, способная работать при морозе до минус 20 градусов Цельсия, значительно упрощает эксплуатацию тягача.

- Сарапульский электрогенераторный завод производит электрокары с 1956 года. Сегодня мы предлагаем потребителям различные модификации промышленного электротранспорта, которые используются во многих отраслях промышленности, на транспортных узлах и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, - говорит технический директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Смирнов. - Также предприятие готово предложить потребителям наиболее востребованные на рынке варианты электротележек: электротягач, электросамосвал, электрокар с краном-манипулятором, с металлической и пластиковой кабиной, кислотным, щелочным или литий-ионным аккумулятором. Мы можем изготовить любые модели электротранспорта грузоподъемностью до 5 тонн. В том числе в индивидуальной компоновке, по техническим требованиям заказчика.

К слову, сегодня в России электротягачи не производятся и фактически на сто процентов ввозятся из-за рубежа. Новый тягач АО СЭГЗ - практический шаг в импортозамещении подобной техники. Сейчас электротягач проходит заводские и эксплуатационные испытания. Завод планирует начать заявочную кампанию на поставку новых электротягачей и электросамосвалов во втором полугодии текущего года.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем электропитания и светотехники для российских самолетов и вертолетов, приводов управления для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов противовоздушной обороны. В номенклатуру гражданской продукции входят напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автомобильные компоненты, электродвигатели. Завод является градообразующим предприятием города Сарапул в Удмуртии.