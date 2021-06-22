В Уфе из 1418 зажженных свечей создали портрет генерала Шаймуратова

С 21 на 22 июня в Уфе на Советской площади зажгли 1418 свечей, из которых сложили портрет легендарного генерала Шаймуратова. Мероприятие проходило в рамках акции "Огненные картины войны" и было посвящено Дню памяти и скорби.

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, 1418 свечей символизируют 1418 дней войны. Молодогвардейцы и волонтеры расставили свечи так, чтобы получилась картина Алексея Храмова, на которой изображен Герой России, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов. Память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники акции почтили минутой молчания.

- 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня мы вспоминаем тех, кто сложил голову в боях с захватчиками, кто умер от ран в госпиталях, сгинул в фашистских застенках и концлагерях. Советский народ отстоял Родину ценой огромных потерь. Из Башкирии на фронт ушли 700 тысяч воинов. Половина из них не вернулась с полей сражений. И мы должны помнить о них и о тружениках тыла, ковавших Победу на заводах и в колхозах, - отметил Радий Хабиров.

Напомним, в 2020 году генерал-майору Минигали Шаймуратову присвоили звание Героя России.