Сегодня поколение детей войны достигло глубокой старости. Но можно сказать, что та давняя боль, причиненная им годами лишений, практически не утихла.

"Подранки" - не преувеличение

Хорошо помню, как на экраны страны в 1976 году вышел пронзительный фильм Николая Губенко "Подранки" - картина о детях военной поры, о сломанных человеческих судьбах и о том, какой болью отзывается эхо войны в сердцах людей.

Прошло уже 45 лет с премьеры этого фильма. Сегодня появились "примиренцы", которые могут сказать, что некоторые эпизоды фильма - художественное преувеличение его создателей.

Но. Приведу аналогичный эпизод военного детства, о котором я услышал из уст космонавта Виктора Савиных. Его папу Петра Кузьмича призвали на фронт летом 1941 года. От отца не было вестей всю войну - тогда такое случалось сплошь и рядом. Виктор тем временем пошел в первый класс. Начальная школа находилась на станции Быстряги.

Вскоре здесь разгрузился эшелон с военнопленными немцами. Разместить такую ораву мужиков было негде. Тогда власти не нашли другого выхода, как перевести детей в какой-то сарай, а теплое здание школы отдать тем, кто сделал этих детей сиротами...

Мама вышла замуж

Две очень необычные истории из своего раннего детства рассказал мне хороший знакомый Евгений Устюжанин.

Его мама Анна Михайловна работала в сельской школе. До войны она вышла замуж и родила своего первенца Володю. Когда началась Великая Отечественная, мужа призвали на фронт. Вскоре на него пришла похоронка. Вдова поплакала-поплакала и стала растить сына одна. Вскоре директором школы, где она работала, назначили молодого парня. На фронт его не забрали потому, что у него обнаружили туберкулез в открытой форме.

Анна Михайловна была молода и красива, директор школы это заметил и сделал ей предложение. Вдове надо было устраивать свою жизнь и растить сына - она согласилась. Вскоре родился сын Женя - ныне мой знакомый Евгений Устюжанин.

Под конец войны молодой директор школы скончался от туберкулеза. А вскоре неожиданно вернулся с фронта первый муж, живой и невредимый. Он воспитал и Володю, и Евгения. Но дядя Женя, как знак судьбы, всю жизнь носит в себе туберкулез.

С богом и красным знаменем

- Дядя Женя, - спросил я его, - какие ваши самые ранние детские воспоминания?

Евгений Устюжанин поведал мне другую историю - еще более невероятную, чем первая.

Как рассказывала Жене Анна Михайловна, в два года он заболел рожистым воспалением кожи. Она стала у него красной, как гребень петуха. Больно притронуться. Мальчик стал умирать. Шла война, медикаментов не было. Да и смерть маленького ребенка, когда взрослые гибнут десятками и сотнями тысяч, была бы сущим пустяком.

Умирающего мальчика спасло вот что. Женщины использовали старинное народное средство. Пошли в сельсовет и взяли там красные знамена. Потому что красной (и любой) ткани тогда не было. Занавесили окна в комнате красным полотнищем и завернули тело умирающего мальчика в красное. И хотите верьте, хотите нет - после этого дядя Женя пошел на поправку!

- Это и было мое самое раннее впечатление из детства, - подытожил Евгений Устюжанин. - В комнате все красным-красно, я перебираю своими пальчиками кисти знамени. А старушки ходят по комнате и чего-то бормочут...

Врачи-дерматологи скажут, конечно: это оккультизм, чертовщина. Но и они не станут отрицать, что сила веры или внушения порой творит чудеса.

Справка "РГ"

В фильме "Подранки" дети-сироты, потерявшие своих родителей на войне, учатся в школе по соседству с лагерем для военнопленных немцев. Дети недоедают и видят голодными глазами, как немцы за колючей проволокой получают полный паек согласно требованиям международной Конвенции.