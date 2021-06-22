Врач из Канаша рассказала о программе "Земский доктор"

Программа "Земский доктор" действует в Чувашии уже почти десять лет. Только в Канашском межтерриориальном медицинском центре работают 16 медиков, которые воспользовались этой возможностью. Среди них педиатры, хирурги, терапевты, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики и ряд других специалистов.

Врач Ольга Лалетина пришла работать в медицинский центр Канаша осенью 2019 года. По ее словам, программа "Земский доктор" помогла оплатить часть ипотечного кредита.

- Я довольно легко решилась на участие в программе и переезд. Выбор на Канашский центр пал неслучайно. Перевесом в его пользу стало то, что это крупный межрайонный медицинский центр, он современный и многопрофильный. Мне практически сразу предоставили служебное жилье в одном из замечательных микрорайонов города, - рассказала специалист.

Как пояснили в минздраве республики, участие в программе открывает широкий спектр перспектив помимо финансовой и социальной поддержки. В настоящее время специалистам предоставляются единовременные выплаты в размере от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Условия программы улучшены: в нее включены труднодоступные и наиболее удаленные населенные пункты, расширены возрастные границы для участников и перечень должностей. Кроме того, медикам устанавливается конкурентоспособная заработная плата.

Программа "Земский доктор" является элементом национального проекта "Здравоохранения", одной из целей которого является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях. О доступности квалифицированной помощи для жителей сельской местности и малонаселенных городов в послании Госсовету говорил и глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, в республике создаются центры высокотехнологической медицинской помощи, в сельских районах ведется модернизация первичного звена здравоохранения, для чего строятся современные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные подразделения. Однако кадровый дефицит в медицинской сфере сохраняется. Для его ликвидации в регионе разработан комплексный план мероприятий до 2025 года для привлечения и закрепления в больницах региона медицинских специалистов.