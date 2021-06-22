Законодатели Прикамья знают, на что обратить внимание

Александр Житников (в центре): Этой зимой в селе Меча мы открыли новый ФАП.На июньском заседании Законодательного собрания депутаты утвердили дату выборов нового состава ЗС - 19 сентября. Таким образом, пятилетний период работы третьего созыва подходит к завершению. Действующие депутаты продолжают проводить отчетные встречи с избирателями своих округов, подводят итоги работы. Наш сегодняшний гость - депутат от Октябрьского, Берёзовского, Суксунского и Кишертского округов Александр Житников.

Александр Михайлович, вы вошли в состав ЗС совсем недавно - в феврале этого года. Насколько легко вам удалось встроиться в работу, познакомиться с жизнью и проблемами округа?

Александр Житников: Проблемы округа в целом мне были знакомы и раньше, поскольку до этого я занимался примерно той же работой, только на муниципальном уровне. Будучи депутатом земского собрания и думы Октябрьского округа, решал многие задачи. Несмотря на это, вместе с главами муниципалитетов еще раз объехал всю территорию, провел массу встреч и приемов граждан. Отмечу, что вопросов, которые поднимают сегодня жители округа, немало. Все они взяты на контроль и в работу.

Важно сказать, что на уровне законодательной власти подходы к решению актуальных задач выглядят гораздо более объемными, поскольку имеют значение не только для конкретного избирательного округа, но и для края в целом. Ну и компетентность, умение вникнуть в суть вопроса и работоспособность депутатского корпуса краевого уровня, конечно, на высоте.

Во время открытия в Берёзовке нового стадиона Александр Житников (слева) пробежал кросс. Фото: Альбина Мустафина

Какие вопросы из тех, что удалось решить, вы считаете наиболее важными для жителей округа?

Александр Житников: Все, которые касаются качества жизни людей. Скажем, кадровые вопросы сферы здравоохранения или подготовки молодых специалистов в целом. Для села это крайне важно, и я очень рад, что на уровне ЗС они находят решение.

Так, на апрельском заседании был принят законопроект, согласно которому студенты, обучающиеся по программам среднего образования и заключившие договоры о целевом обучении, смогут получать ежемесячные выплаты. Речь идет о будущих медиках - в крае сегодня не хватает около 1300 специалистов.

Считаю неплохим результатом начало строительства лечебного корпуса поликлиники в поселке Октябрьский в рамках проекта "Развитие здравоохранения". В деревнях Агафонково и Каменка Суксунского округа идет модернизация фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь старые ФАПы уже не отвечали современным требованиям, располагались в ветхих зданиях с печным отоплением. Благодаря региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение" им на смену возвели современные модульные корпуса.

В феврале разрешился многолетний для жителей Октябрьского района вопрос реконструкции железнодорожного переезда. Я помню, сколько обращений было по этому вопросу, сколько инстанций пришлось обойти, пока, наконец, мы с коллегами-депутатами не утвердили выделение более двух миллионов рублей на строительство автомобильной дороги в обход поселка с путепроводом через железнодорожные пути. Начало проектно-изыскательских работ запланировано на 2022-2023 год. Хотя возможна корректировка сроков в связи со строительством скоростной автомагистрали Казань - Екатеринбург. Она откроет новые перспективы для развития не только Октябрьского, но и соседних округов, даст ускорение торговым отношениям Пермского края со Свердловской областью и Башкирией. Главное, нам нужно быть готовыми к синхронизации с федеральным проектом и не упустить шанс воплотить в жизнь те возможности, которые предоставляет государство.

Какие проблемы и задачи в округе требуют более пристального депутатского внимания в будущем?

Александр Житников: Практически на каждой встрече с жителями так или иначе затрагивался вопрос благоустройства территорий и организации мест для прогулок, занятий спортом. Тема актуальная: точки притяжения должны быть в каждом населенном пункте. В этом направлении работа ведется, многое уже сделано. Например, в Усть-Кишерти по инициативе селян обустроено новое место для активного отдыха старшего поколения, преобразился межшкольный стадион.

В рамках федерального проекта комплексного развития сельских территорий оборудована новая спортивная площадка и велосипедная дорожка. На берегу пруда по проекту инициативного бюджетирования завершается благоустройство площадки "Серебряный возраст", предназначенной для прогулок и занятий скандинавской ходьбой.

В деревне Перебор Берёзовского округа обустраивается спортивно-игровая площадка "Спортландия", здесь смогут с пользой проводить свой досуг дети и взрослые.

Александр Житников (в центре): Этой зимой в селе Меча мы открыли новый ФАП. Фото: Альбина Мустафина

В деревне Васькино Суксунского округа благодаря проекту ТОС "Память" приводят в порядок памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и прилегающую территорию. Идет ремонт здания детской школы искусств.

Такие места позволяют жителям чувствовать себя комфортно, а молодежь охотнее остается жить и работать там, где родились.

Александр Житников: Именно! Молодежь - вообще особая тема. Молодым нужно помогать здесь и сейчас. В этом направлении очень хорошо работает национальный проект "Образование". В регионе появляются свои точки роста, где школьники в современных, комфортных условиях имеют возможность получить образование. В Октябрьском и Берёзовке они уже есть, в нынешнем году появятся в Суксуне и Кишерти. Созданы мобильные технопарки "Кванториум", теперь ребята в возрасте от 10 до 16 лет из Берёзовского и Суксунского округов могут пройти обучение по программам виртуальной реальности, промышленного дизайна, геоквантума, аэроквантума, робоквантума, IT-квантума, хайтека. При этом проект охватывает не только основные школы, но и коррекционные. Так, к 2024 году планируется обновление материально-технической базы Киселёвской школы-интерната в Суксунском районе и коррекционной школы-интерната для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Октябрьском районе.

В мае на заседании Законодательного собрания обсудили реализацию федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Сегодня 94,5 процента школ моего округа подключены к высокоскоростному интернету, в планах подключение еще двух. Важно, что сфера образования Пермского края входит в число лидеров РФ по развитию информационных технологий, и наша задача эти темпы наращивать.

По окончании учебного года я организовал в муниципалитетах встречи выпускников школ со специалистами пермского политеха. Ребята узнали о программе, благодаря которой можно бесплатно получить образование по целевым направлениям, причем абитуриенты зачисляются вне конкурса и, став молодыми специалистами, получают работу на родной земле. В целом отмечу, что только совместные усилия населения на местах и властей всех уровней делают жизнь в регионе удобной и комфортной.

Справка "РГ"

Став депутатом ЗС, Александр Житников присутствовал на пяти пленарных заседаниях, объехал 80 процентов территории избирательного округа, лично общаясь с населением, изучал проблемы, расставлял приоритеты, получил около 30 обращений, 20 из которых уже отработал, провел более 40 личных приемов граждан, посетил более 20 мероприятий, в том числе открытие стадиона в Берёзовке, ФАПа в селе Меча. Принял участие в работе педагогической конференции, побывал на сабантуях и конных скачках.