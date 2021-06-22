Замминистра сельского хозяйства Саратовской области задержали за злоупотребления

Новости

Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 23:22
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22:54
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22:47
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22:36
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22:13
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 21:52
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 21:12
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 21:06
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 20:55
Власти Москвы пока не будут вводить QR-коды в ТЦ и спортзалах 20:52
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 22:20
Рубрика: Происшествия

Растила коров на бумаге

Замминистра сельского хозяйства Саратовской области задержали за злоупотребления
Текст: Андрей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
В Саратове возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства региона Татьяны Григорьевой. Чиновницу, которая курирует в Саратовской области развитие животноводства, обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Представители СК и УФСБ задержали ее на рабочем месте в министерстве.

По версии следствия, два года назад замминистра скрыла факт невозврата в областной бюджет миллиона рублей одной из сельскохозяйственных организаций. Эти деньги предприятие получило в качестве субсидии на развитие молочного животноводства, однако не выполнило взятых на себя обязательств по увеличению производства молока, и поэтому субсидию должно было вернуть государству. Как сообщают правоохранители, замминистра помогла скрыть предпринимателю этот факт из корысти, а также будучи заинтересована "в сохранении производственных показателей".

В Саратове на аттракционе люди провисели пять минут вниз головой

В дальнейшем чиновница посодействовала этому же предприятию в незаконном получении субсидий еще на 4 миллиона рублей.

На момент верстки этого номера, по данным пресс-службы СУ СК, женщине была избрана следователем в качестве меры пресечения подписка о невыезде. Ей предъявили обвинение, но давать показания она отказалась.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, заместитель министра помогала известному в регионе сельхозпредприятию из Татищевского района. В недавнем прошлом это хозяйство славилось своей молочной продукцией, однако сейчас ее ассортимент на прилавках магазинов значительно сократился.

Сами саратовские фермеры сетуют на то, что при низких закупочных ценах и без достаточной поддержки государства молочное животноводство оказывается нерентабельным. Недавно в правительстве региона прошло совещание, на котором сообщили, что мощности местных предприятий по переработке молока загружены только наполовину. Была в очередной раз поставлена задача увеличить поголовье молочного стада. Проблема, видимо, в том, что такие планы всерьез выполнять не собираются. Оказывается, проще приписать коров на бумаге.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет