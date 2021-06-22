Замминистра сельского хозяйства Саратовской области задержали за злоупотребления

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства региона Татьяны Григорьевой. Чиновницу, которая курирует в Саратовской области развитие животноводства, обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Представители СК и УФСБ задержали ее на рабочем месте в министерстве.

По версии следствия, два года назад замминистра скрыла факт невозврата в областной бюджет миллиона рублей одной из сельскохозяйственных организаций. Эти деньги предприятие получило в качестве субсидии на развитие молочного животноводства, однако не выполнило взятых на себя обязательств по увеличению производства молока, и поэтому субсидию должно было вернуть государству. Как сообщают правоохранители, замминистра помогла скрыть предпринимателю этот факт из корысти, а также будучи заинтересована "в сохранении производственных показателей".

В дальнейшем чиновница посодействовала этому же предприятию в незаконном получении субсидий еще на 4 миллиона рублей.

На момент верстки этого номера, по данным пресс-службы СУ СК, женщине была избрана следователем в качестве меры пресечения подписка о невыезде. Ей предъявили обвинение, но давать показания она отказалась.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, заместитель министра помогала известному в регионе сельхозпредприятию из Татищевского района. В недавнем прошлом это хозяйство славилось своей молочной продукцией, однако сейчас ее ассортимент на прилавках магазинов значительно сократился.

Сами саратовские фермеры сетуют на то, что при низких закупочных ценах и без достаточной поддержки государства молочное животноводство оказывается нерентабельным. Недавно в правительстве региона прошло совещание, на котором сообщили, что мощности местных предприятий по переработке молока загружены только наполовину. Была в очередной раз поставлена задача увеличить поголовье молочного стада. Проблема, видимо, в том, что такие планы всерьез выполнять не собираются. Оказывается, проще приписать коров на бумаге.